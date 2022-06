OTAN.- La OTAN seguirá tratando con Turquía la adhesión de Finlandia y Suecia en la cumbre de Madrid

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Buena conversación telefónica con el presidente Erdogan, de nuestro valioso aliado Turquía para tratar las solicitudes de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia. Hemos acordado seguir hablándolo la semana que viene en Bruselas y Madrid", ha publicado Stoltenberg en su cuenta en Twitter.

Sin embargo, Erdogan ha trasladado a Stoltenberg que aún hay que dar pasos "concretos y sinceros" para responder a las inquietudes de Ankara y ha destacado que esperan que Suecia y Finlandia "cambien de postura" con respecto al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), según un comunicado presidencial turco. Además piden "garantías" del levantamiento del embargo de armas impuesto a Turquía y de que no se recurrirá a estas tácticas en el futuro.

Erdogan ha hablado también hoy por teléfono con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, ha quien ha reiterado su petición de extradición o deportación de determinados individuos, según Presidencia turca.

Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha subrayado durante un acto en la provincia de Malatya que no habrá concesiones. "Nos mantenemos firmes en lo que respecta a la pertenencia de Suecia y Finlandia a la OTAN", dijo.

"No les pedimos nada imposible. O apoyas a organizaciones terroristas o no lo haces. Abres tus puertas y acoges a organizaciones terroristas, permites todas sus actividades, haces la vista gorda con su financiación", apuntó. "Si quieres ser aliado, no puedes ver a Turquía como un enemigo. No puedes imponerle sanciones por su lucha contra el terrorismo", subrayó.

En particular criticó la emisión de entrevistas con dirigentes del PKK en la televisión pública sueca, la SVT. Recientemente han sido entrevistados en la SVT el responsable del PKK Ferhat Abdi Sahin y el dirigente de las Unidades de Protección Popular kurdo-sirias (YPG) Salí Muslim.

"Vamos a celebrar una sesión especial en Madrid centrada en el terrorismo en el sur de la OTAN. Felicitamos al secretario general y también damos las gracias a España", añadió en referencia a la cumbre de la OTAN de los días 29 y 30 que prepara la capital española.

Ankara considera que los países escandinavos otorgan un trato favorable a organizaciones como el PKK, declarado grupo terrorista por su país. Además, Finlandia y Noruega han impuesto embargos de armas a Turquía.

Finlandia y Noruega solicitaron en mayo su adhesión a la OTAN en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, pero el ingreso requiere del apoyo unánime de los 30 integrantes de la coalición militar.