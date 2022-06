Tebas: "No se pueden amparar bajo el logo de la RFEF defensas personales"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Si todo esto es corrupción, es corrupción. La corrupción no es solo un tema económico, es un tema también de abuso de poder, mandar a un empleado a que grabe a alguien es corrupción. Hay corrupción en los máximos dirigentes de la RFEF, no en la institución. Yo soy el mayor defensor de la RFEF como institución", declaró tras el Congreso Nacional de Peñas que organiza Aficiones Unidas en Almería.

Este viernes, la RFEF acusó a Tebas de "dañar y sumir en el descrédito al fútbol" y le pidió respeto y responsabilidad institucional, además de criticas sus "comportamientos inaceptables" que amplían la "guerra" con el organismo que dirige Luis Rubiales y el Comité Olímpico Español (COE).

Además, Tebas instó a los dirigentes a que saquen "la cinta íntegra" en la que, según afirmaron, supuestamente el máximo mandatario de LaLiga trataba de comprar la voluntad de un empleado federativo. "No la sacan porque saben que no ocurrió como cuentan. No se pueden amparar bajo el logo de la RFEF defensas personales, yo no lo hago nunca con LaLiga. La RFEF está por encima de sus dirigentes, es una institución a la que respeto muchísimo. Otra cosa es que sus dirigentes no tengan respeto a sus clubes y a sus jugadores", manifestó.

"La gente entiende mal el respeto. Hay que saber si grabar a ministros o a secretarios de Estado es respeto o no, si guardar 'whatsapps' del presidente del Gobierno es tener respeto o no, si grabar al presidente de LaLiga a través de su vicesecretario general es respeto o no, si poner un detective al presidente del sindicato de futbolistas porque no me gusta es respeto o no, si no dar explicaciones a un juzgado de 260 millones de euros que ha puesto LaLiga es respeto o no, si viajar a Nueva York diciendo que tienes reuniones para estar con su novia es respeto o no, si hacer una Supercopa, repartirse los 'palos' con 'Geri' y esconder una comisión de cuatro millones es respeto o no...", prosiguió.

Sobre su el presidente Luis Rubiales debe dimitir, Tebas lo tiene claro. "Sí, sin duda", dijo de manera contundente. "Llevan prácticamente dos meses haciendo un daño irreparable al fútbol", añadió.

"EL ALMERÍA NO ES UN CLUB-ESTADO"

En otro orden de cosas, valoró la situación de la UD Almería, nuevo club de LaLiga Santander y propiedad del jeque Turki Al-Sheikh. "Normalmente, los clubes-Estado no tienen límites para las pérdidas porque les importa un bledo perder dinero. En ese aspecto, el Almería no es un club-Estado porque se somete al control económico del fútbol español y, por tanto, no puede tener pérdidas y tiene que tener gastos conforme a sus ingresos", afirmó.

Sí lo son para él el Paris Saint-Germain y el Manchester City, algo que ya ha denunciado en repetidas ocasiones. "El TAS no funciona como debería funcionar, se necesita un cambio radical, lo he dicho en reuniones de la UEFA. Eran hechos claros, y los dos, por defectos de forma, se han revocado. Uno de los problemas que tenemos en el fútbol europeo en general es que todo termina en el TAS y el TAS no está funcionando bien", apuntó.

Por último, Tebas aseguró que la decisión de que vaya a haber partidos de LaLiga SmartBank durante el Mundial de Catar fue consensuada por los clubes. "Esto se expuso en LaLiga SmartBank y solo hubo un voto en contra", concluyó.