Transportistas peruanos convocan un paro indefinido a partir del lunes

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Uno de los portavoces de los transportistas, el director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, Martín Ojeda, ha indicado en declaraciones a la emisora RPP que esperan tocar "temas estructurales" en el diálogo con el Gobierno para que se suspenda esta protesta.

En concreto, Ojeda ha criticado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al ministro de Transportes, Juan Barranzuela, por minimizar las demandas del gremio y asegurar que algunos sectores no iban a secundar el paro.

"No nos extraña porque es un Ejecutivo que se ha acostumbrado a juntarse con el transporte ilegal contra los principios de intereses de la sociedad. Este ministro (Barranzuela) lo primero que hizo cuando asumió el cargo fue reunirse con el transporte ilegal, así que no nos extraña que desconozca quiénes son los actores de esta actividad económica", ha apuntado.

Para Ojeda, el Gobierno da respuestas "que, en vez de aliviar la situación, la enervan". Así, ha explicado que demandas se centran en el alza de los combustibles y el incremento del precio de los peajes, entre otros.

El portavoz de los transportistas ha asegurado que no se realizarán bloqueos de carreteras que puedan perjudicar a la población. "Esperemos que no haya gente infiltrada, estamos de acuerdo en el apagado de motores, en el caso de los camioneros, lo estarán evaluando, pero sí un jalón de orejas porque luego de las reuniones con el ministro de Transportes, esas declaraciones demuestran una falsa soberbia y no saben en qué puesto están ubicados", ha añadido.

Por su parte, el Gobierno asegura que huelga "será solo de algunos sectores" y ha subrayado que la negociación "continúa" en palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.