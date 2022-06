Semovi extinguirá las concesiones de la Ruta 57 por quejas e irregularidades

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Andrés Lajous, anunció la suspensión de las concesiones de la Ruta 57, que corre en la zona de Centenario-Las Águilas en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, por ser la que más presenta quejas por parte de los usuarios.

“Pese a intentos recurrentes por parte del gobierno de la Ciudad de México, sancionándolos y capacitándolos para que mejoren el servicio, esto no ha mejorado. Por lo tanto, se tomó la decisión de iniciar el proceso de la extinción de todas las concesiones de la Ruta 57 para que, si quieren operar, solo puedan operar bajo la modalidad de empresa”.

Lajous señaló que desde la tarde del 24 de junios se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primer paso para la extinción de todas las concesiones de la ruta 57, compuesta por 182 unidades y nueve recorridos, de la cual afirmó, es de las rutas que “da peor servicio” en la CDMX.

Lajous indicó que la ruta acumuló, entre 2021 y 2022, 339 quejas a través de redes sociales, llamadas telefónicas, del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y de representantes del Congreso de la CDMX entre las que figuran el exceso de velocidad; lentitud en varios tramos del recorrido para captar pasaje; agresiones a usuarios y entre conductores; y diversas faltas al reglamento de tránsito.

Asimismo, el titular de la Semovi indicó que la Ruta 57 es la que más hechos de tránsito registró entre 2021 y 2022 con 17, durante el cual se suscitó el atropellamiento de un ciclista. Lajous Loaeza añadió que no es la primera vez que la dependencia interviene en dicha ruta, pues en 2021 se dio capacitación a 112 operadores en la Biciescuela y en Tránsito, además de las 223 revisiones desprendidas de los operativos.

Tras los operativos que la Semovi, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizaron el 16 de junio, se sancionaron a 14 unidades, dos por consumir bebidas alcohólicas.

El subsecretario de Transporte, Luis Ruíz Hernández, detalló que la integración como empresa de la Ruta 57 sigue el camino de “mejorar la seguridad y calidad del servicio de transporte concesionado” en la CDMX.

Ruíz Hernández refirió que se cambiará el modelo de operación de hombre-camión, el cual operaba a través de concesionarios individuales, para que el servicio se dé por una empresa en la zona una vez que se haya concluido con el procedimiento de extinción de concesiones.

“Bajo el esquema de hombre-camión básicamente los que se hacen cargo del servicio son exclusivamente los conductores. En la modalidad de empresa, estos servicios deben de ser regulados, deben tener un horario definido, y no deben de ir peleándose ─literalmente─ el pasaje a lo largo del recorrido, en virtud de que si un pasajero no aborda o no alcanza a abordar una unidad, la que viene atrás podrá subirse y todo va a una misma bolsa, a la de la empresa”.

— Luis Ruíz Hernández.