El Papa insta a encontrar la "paz social" en Ecuador y pide no olvidarse de Ucrania

ROMA, 26 (EUROPA PRESS)

"Sigo con preocupación lo que ocurre en Ecuador, ánimo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Sólo a través del diálogo se puede encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones más pobres, pero siempre respetando los derechos de todos", ha señalado el pontífice tras el rezo del Ángelus de este domingo.

Asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico, Francisco ha notado la presencia de banderas de Ucrania en la plaza de San Pedro y ha pedido que no se olvide la guerra que comenzó el pasado 24 de febrero. "Los bombardeos continúan causando muerte, destrucción y sufrimiento a la población. Por favor, no olvidemos a las personas afligidas por la guerra, no las olvidemos en nuestros corazones y oraciones", ha señalado.

Del mismo modo ha expresado sus condolencias a la familia de la misionera italiana, Luisa Dell'Orto, hermanita de Charles De Foucauld, asesinada este sábado en Haití. "Llevaba 20 años viviendo allí, dedicada sobre todo a los niños de la calle. Hizo de su vida un regalo para los demás, hasta el martirio", ha exclamado el Papa.

Durante la catequesis, el Papa ha pedido a los fieles que no sean "vengativos" e "intolerantes cuando surgen dificultades". "Dejarse llevar por la rabia es fácil, lo difícil es dominarse", ha considerado. Del mismo modo ha invitado a preguntarse: "¿Ante los malentendidos nos dirigimos al Señor?".