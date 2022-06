Colima quintuplica la tasa nacional de homicidios dolosos de mujeres

Colima es el estado más mortífero paras las mujeres en lo que va de 2022, de acuerdo con el informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad que gobierna Indira Vizcaíno lidera la tasa de homicidios dolosos de mujeres en México, con 9.61 incidentes por cada 100 mil mujeres, cifra que supera por más de cinco veces a la tasa nacional, que es de 1.69.

Según los datos del SESNSP, entre enero y mayo de 2022 se han perpetrado 48 homicidios de mujeres (39 dolosos y nueve culposos), y no se tiene registro de feminicidios.

Sin embargo, el pasado 20 de junio, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad del estado, Gustavo Adrián Joya, informó que de los más de 459 homicidios dolosos cometidos en el estado durante 2022, 53 corresponden a mujeres.

Desde finales de enero e inicios de febrero, la violencia se recrudeció en Colima por la escisión de grupos armados afines al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dicha situación desencadenó una ola de homicidios y ejecuciones entre las cuales figuran el de diversas mujeres, e incluso niñas.

Sobre la muerte de mujeres en la entidad, el discurso de las autoridades de Colima es que todos los incidentes se indagan bajo el protocolo de feminicidio y se clasifican judicialmente hasta que terminan las investigaciones, aún cuando hasta mayo no haya ningún registro oficial por este ilícito. Asimismo, se ha descartado que los asesinatos sean daños colaterales, pues de acuerdo a Joya Cervera, todas las víctimas tenían nexos con grupos criminales.

El pasado 14 de abril trascendieron las noticias del homicidio de una niña de 13 años que viajaba a bordo de una motocicleta con un joven de 24 años, quien de acuerdo al vocero tenía antecedentes de delitos contra la salud. Así como el de la maestra normalista Paola Ruiz, hija del periodista colimense Jorge Alberto Ruiz Chávez, que fue acribillada en Villa de Álvarez.

Casos como estos y el homicidio de Karla Jaqueline Huerta, ocurrido el 30 de mayo en un bar ubicado en la avenida Ignacio Sandoval de la capital colimense, contradicen las afirmaciones de las autoridades.

sobre este caso, el también vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que “la mujer que falleció y uno de los lesionados tienen una relación familiar directa, porque son hijo y sobrina, de una mujer vinculada con una célula criminal con presencia en el estado”, quien se encuentra en calidad de desaparecida y responde al nombre de “María Lourdes”.

Por su parte, la madre de la víctima, Ana Lilia Montes, contradijo la versión oficial, pues indicó que las afirmaciones de Joya Cervera violaron la privacidad de la carpeta de investigación de su hija y refirió que las autoridades no tenían fundamentos para relacionar la desaparición de su hermana con el homicidio de Karla.

“Lo que está diciendo son mentiras, sí está desaparecida y no tiene por qué vincular una cosa con la otra. Mi sobrino trabaja en un lote de carros, mi hija trabaja vendiendo ropa en Pihuamo. No entiendo por qué hacer una declaración que no debe de hacer, quiero que me compruebe lo que él está diciendo, mi hija no era una delincuente como usted lo quiere dar a entender, ni mi sobrino tampoco”.

— Señaló Ana Lilia Montes al portal Tlanesi, especializado en derechos humanos.