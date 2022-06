Juanfran Torres: "El Atlético necesita un lateral derecho como Trippier o incluso mejor"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Estoy disponible, ojalá pudiese estar al nivel que necesita el Atlético. Necesitamos un lateral derecho mínimo como Trippier, incluso mejor. No hay que sustituirme a mí, eran épocas diferentes, pero que venga un gran lateral derecho", señaló Juanfran Torres tras la presentación de la Mad Cup en el Wanda Metropolitano.

El alicantino reconoció que los nombres que están sonando para reforzar esa posición como los de Nahuel Molina o Héctor Bellerín "son todos muy buenos". "Cualquiera que venga, que sepa lo que es el Atlético y lo que quiere el míster. Si sabe captar lo que es el club, le irá bien aquí", advirtió.

También respaldo que el club pueda quedarse con Álvaro Morata. "En mi equipo jugaba siempre, ojalá se quede aquí y ojalá se solucionen esas rencillas con el míster. Simeone es inteligente, si le ve con hambre y ganas, querrá contar con él, yo considero a Morata un gran atlético", apuntó.

"Que no se vaya, por favor. Es muy bueno, confío mucho en él, sólo le ha faltado regularidad, pero es un jugador 'top'", replicó el exatlético sobre el delantero portugués Joao Felix, mientras que recordó que "hay que hacer trucos de magia" para poder fichar, pero que todos los equipos están "igual".

Finalmente, Juanfran Torres cree que tras una pasada temporada complicada porque venían de ser "campeones", ahora al equipo colchonero le "toca ganar otra vez", y tiró de ironía sobre la imagen en redes sociales de Diego Pablo Simeone jugando al ajedrez con su hijo Gio y que no hubiese la pieza del rey en el tablero. "No la he visto, pero si no juega con el rey, pensará que el rey es él", zanjó.