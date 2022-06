El Parlamento de Israel aprueba en primera lectura el proyecto de ley para su disolución

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La votación se ha saldado con 53 votos a favor y ninguno en contra tras horas de negociaciones y retrasos a la hora de presentar el proyecto a votación, mientras que tanto la coalición gubernamental como la oposición han pactado que las elecciones se celebren el 25 de octubre o el 1 de noviembre.

Asimismo, los distintos bloques han acordado no seguir adelante con una propuesta de ley que impide que una persona imputada pueda formar Gobierno, algo que impediría que el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción, pudiera volver al cargo, según ha informado el diario 'Yedioth Ahronoth'.

El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, afirmó el lunes que "hará todo lo posible" para evitar que Netanyahu logre sacar adelante un nuevo Ejecutivo en el seno de la actual Knesset, en medio de los esfuerzos del Likud para atraer a parlamentarios a una nueva coalición y evitar la convocatoria de elecciones.

"No veo la posibilidad de un gobierno alternativo en esta Knesset", dijo Gantz, quien incidió en que hará "todo lo posible" para garantizar que "tras las elecciones hay un Gobierno con representación de toda la sociedad israelí", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, el líder del ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, prometió trabajar para ensamblar un Ejecutivo alternativo en el actual Parlamento. "Hemos acordado en una reunión con líderes de la oposición hacer todo lo posible para aplazar la disolución de la Knesset y establecer un gobierno alternativo", subrayó.

El Gobierno ha perdido su escueta mayoría --que llegó a ser de 61 escaños cuando se formó el Ejecutivo-- en medio de importantes tensiones en el seno de la coalición, lo que finalmente llevó al primer ministro, Naftali Bennett, y al ministro de Exteriores, Yair Lapid, a anunciar el 20 de junio que sus esfuerzos para mantener ensamblado el Ejecutivo han sido infructuosos.

El actual Gobierno asumió el poder en junio de 2021 tras doce años consecutivos de Netanyahu como primer ministro de Israel. La coalición, no obstante, está formada por ocho partidos que abarcan todo el espectro político después de un histórico acuerdo para evitar unas nuevas elecciones, después de que tuvieran que celebrarse cuatro comicios en dos años ante la incapacidad de formar mayorías.