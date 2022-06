Fuentes AP: Irving ejerce su opción con los Nets

Kyrie Irving llega a la ceremonia de los Premios BET, el domingo 26 de junio de 2022, en el Microsoft Theater de Los Ángeles. (Foto by Richard Shotwell/Invision/AP) AP (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

NUEVA YORK (AP) — Kyrie Irving decidió ejercer una opción de 36,9 millones de dólares para permanecer bajo contrato con los Nets de Brooklyn la próxima temporada, informaron el lunes dos personas al tanto de la situación.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo solicitud de anonimato debido a que los Nets no han confirmado públicamente la decisión.

The Athletic fue el primer medio en reportar sobre la decisión de Irving. “Las personas normales son las que hacen girar a este mundo, pero aquellas que se atreven a ser diferentes son las que nos llevan al mañana. He tomado la decisión de ejercer la opción. Nos vemos en otoño”, citó el medio.

En Twitter, Irving publicó un comunicado por separado: “Sé quién soy”, fue el mensaje.

Por ahora, eso significa permanecer como miembro de los Nets.

El siete veces miembro del Juego de Estrellas promedió 27,4 puntos y 5,8 asistencias la temporada pasada con los Nets, con quien ha jugado las últimas tres campañas. Se dirige a la última temporada de un contrato por cuatro años y 137 millones de dólares con Brooklyn.

Irving tenía hasta el miércoles para informarle al equipo de su decisión. Esto pone fin a uno de los elementos en la novela sobre el futuro de Irving, que ha sido una de las historias más importante de cara al inicio de la agencia libre hacia el final de la semana.

La temporada pasada vio acción en apenas 29 encuentros de campaña regular, en buena medida por su decisión de no vacunarse contra el COVID-19, lo que lo volvió inelegible para jugar la mayoría de los partidos de local de Brooklyn, hasta que entró en vigor una exención a la medida hacia el final de la temporada.

Los Nets iniciaron la temporada pasada pensando en que tenían un núcleo con Irving, Kevin Durant y James Harden. La fórmula no resultó como planeaban; Irving estuvo lejos del equipo la mayor parte de la temporada, Harden terminó siendo canjeado a Filadelfia, y los Nets tuvieron que llegar a playoffs a través del play-in, antes de ser barridos en la primera ronda de postemporada por Boston.

Pero con los regresos de Irving y Ben Simmons, quien no jugó en toda la campaña anterior y fue adquirido en el canje por Harden, para sumarse a Durant la próxima temporada, Brooklyn podría recuperar rápidamente su etiqueta de candidato al título.