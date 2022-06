Hugo Guillamón: "Creo que Gattuso nos va a ayudar mucho"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"El primer día que vino Gattuso, que le estaban enseñando la Ciutat Esportiva, yo estaba tratándome y pude charlar un poco con él. Me pareció muy cercano, que viene con muchas ganas de hacer un buen trabajo y con mucha ilusión junto con su cuerpo técnico", dijo en declaraciones a los medios del club.

"Tanto él como nosotros esperamos que sea un buen año para el Valencia CF. A Gattuso lo pude ver como jugador y es una referencia dentro del mundo del fútbol. Ahora como entrenador también he podido verle y creo que nos va a ayudar mucho", añadió sobre el italiano.

Guillamón dijo estar "con muchas ganas" para la temporada 2022/23. "Viene un entrenador nuevo que nos va a aportar muchas cosas buenas. Tanto todo el equipo como yo tenemos muchas ganas de hacer una buena temporada y que el Valencia CF esté donde se merece", recalcó.

"Cuando hay un cambio de entrenador hay nuevas ideas, nuevos conceptos y el equipo los debe coger lo antes posible, para eso está la pretemporada y así empezar la temporada con buen pie. La pretemporada te vale para empezar a competir, para coger el ritmo. Jugar contra rivales de este nivel seguro que nos va a ayudar", comentó el joven jugador.

"Estoy con muchas ganas de empezar. Han sido unas vacaciones un poco diferentes. He trabajado para empezar bien la pretemporada, que era el objetivo. Desde el final de la temporada que me lesioné, el objetivo era llegar bien. Además, una lesión en el pie que es complicada. También he descansado unos días para empezar a punto ya", desveló.

"Desde que me lesioné en el pie, decidimos que era buen momento para arreglar lo de la nariz. Como había tiempo en vacaciones decidimos hacerlo todo a la vez. Los doctores y los fisios me han ayudado durante este tiempo y estoy preparado para pretemporada. Lo importante era empezar la pretemporada bien, que es importante para ayudar al equipo. Estoy trabajando en lo físico para llegar bien al martes y ultimando los detalles que faltan", apuntó Guillamón.

En otras cuestiones, el jugador 'che' afirmó que el inicio de Liga "va a ser fuerte". "Tampoco esperábamos otra cosa. Es importante empezar en casa y que la afición nos ayude a comenzar con buen pie. Vamos a trabajar duro en pretemporada para llegar bien a ese día".

Y no quiso olvidar que será una temporada "especial por el centenario de Mestalla". Sacar muchos puntos en casa nos va a dar mucho. Tenemos que ser fuertes y recuperar ese fortín. La afición va a ser muy importante para lograrlo", apuntilló.