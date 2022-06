Rafa Nadal: "En el momento más crítico elevé mi nivel"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Fue un partido difícil, algo que esperaba porque no jugaba en hierba desde hace tres años y para ser sincero él jugó a un nivel muy alto. Lo positivo es que acabé el partido jugando muy bien y eso me dio la opción de acabar ganando. Ha sido un partido muy positivo para mí, y aunque hay un margen importante de mejora, estoy seguro que este partido me va a ayudar", señaló Nadal en rueda de prensa tras el encuentro.

El balear apuntó que cuando "hace frío o viento aquí la bola es muy pesada". "No era fácil jugar. Lo tenía más o menos bajo control con dos sets arriba y 'break' en el tercero, pero para ser sincero entonces fue una locura con el sol", relató sobre los problemas que se topó cuando servía con el sol de cara.

"Cada victoria me ayuda y además pasé mucho tiempo en pista, y eso espero que me ayude. Necesito continuar mejorado cosas, pero en el momento más crítico elevé mi nivel", añadió el ganador de 22 'Grand Slams' en relación a su reacción cuando perdía 4-2 en el cuarto set.

Ahora, Nadal reiteró que debe "ir día a día". "Tengo que aceptar el reto y que la situación no será perfecta, pero con lo que tengo necesito encontrar la manera de seguir adelante y cada día que consiga sobrevivir, más grande será la posibilidad de jugar mejor", sentenció.