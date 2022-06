Reino Unido urge a los países de la OTAN a estar "preparados" para luchar y defender su territorio

LONDRES, 28 (DPA/EP)

El jefe del Ejército británico, el general Patrick Sanders, ha instado este martes a los países de la OTAN a estar "preparados" para luchar y defender su territorio si Rusia lleva a cabo un ataque.

Sanders, que ha alertado de que existe una gran posibilidad de que Moscú emerja del conflicto en Ucrania como "una amenaza incluso mayor para la seguridad europea", ha recalcado la necesidad de que la OTAN tenga "efectivos desplegados" para evitar acciones hostiles de Rusia.

En una de sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, el general ha advertido de que cualquier recorte en los presupuestos destinados al Ejército sería "perverso".

Sus palabras llegan poco antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, donde está previsto que los países miembro aboguen por incrementar las tropas a más de 300.000 efectivos.

Sanders ha trazado un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial y ha aseverado que la "brutal agresión" del presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania representa "la mayor amenaza en décadas para la paz y la democracia en Europa".

"Este es nuestro momento al estilo 1937. No estamos en guerra pero debemos actuar rápidamente para no vernos arrastrados a una debido a un fallo de contención", ha aseverado antes de matizar que Ucrania sirve de ejemplo de las posibles consecuencias de no tomar medidas a tiempo.

En este sentido, ha reafirmado la necesidad de "detener a Rusia" de forma preventiva en vez de responder con una contraofensiva. "Para tener éxito, el Ejército británico, junto a los aliados de la OTAN, deben estar preparados", ha insistido.

"Si fracasamos a la hora de contener, no habrá buenas opciones en caso de un posible contraataque ante la amenaza nuclear", ha aseverado, por lo que ha insistido en la necesidad de "estar preparados para defender el territorio de la OTAN".

Sanders ha indicado a su vez que la amenaza de Rusia plantea cuestiones sobre el futuro tamaño de las Fuerzas Armadas británicas. "Dicho de forma simple, la amenaza ha cambiado y cambiaremos con ella", ha afirmado.

No obstante, ha hecho hincapié en que "históricamente, Rusia ha empezado mal las guerras". "No sabemos cómo acabará la guerra de Ucrania, pero en muchos escenarios, Rusia se podría convertir en una amenaza aún mayor", ha zanjado.