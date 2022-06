Rubiales se declara "más fuerte que nunca" y reivindica las "mejores cuentas" de la RFEF de la historia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se declaró "más fuerte que nunca" y reivindicó las cuentas del ejercicio de 2021, con un superávit de 32,8 millones de euros, "las mejores de la historia", en la Asamblea General Extraordinaria de dicho organismo este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"Nuestra gestión no solo ha sido buena sino que está en los parámetros más estrictos de la excelencia y la legalidad. Voy a seguir con mi trabajo, el Mundial 2030 junto a Portugal; dotar a las Territoriales de más medios, como nunca antes; el Mundial de Catar; y el Europeo Femenino y, sobre todo, intentar conseguir más recursos económicos. Estas cuentas son los mejores resultados de la historia", celebró Luis Rubiales.

El presidente de la RFEF se defendió de la "conspiración" que lideran contra él "los que ya sabemos". "Está demostrado que hay gente que quiere acabar con el presidente de la RFEF, esto ha salido en diferentes medios de comunicación. Estos que siguen son los mismos que consiguieron que alguien que era cercano a mi me haya traicionado, los mismos que lo han intentado, pero afortunadamente no han conseguido, con otros. Por quien lo han conseguido siento lástima, por los que no, alegría", señaló.

Rubiales reiteró que ha sido víctima de "un robo que luego se ha utilizado de manera ilegal". "Manipulando, sesgando, mintiendo, adjudicando contenido que no estaba en mi teléfono y construyendo un relato falso. El lado oscuro del fútbol no es este. Todo esto me da tristeza. Ahora también lanzan podcast para hacer más daño. No van a encontrar ninguna ilegalidad en mi forma de actuar, estoy tranquilo", recalcó.

Ante ello, el máximo responsable de la RFEF presentó "las mejores cuentas de la historia" en el más de un siglo del organismo. "Esa es nuestra gestión y eso no se puede manipular. Con esto vamos a dotar de más medios al fútbol que más lo necesita. Tendremos que tener las espaldas anchas. Cuando llegué aquí advertí de que había gente muy poderosa que estaba interesada en que no llegase y cayera lo antes posible. Estoy más fuerte que nunca y muy agradecido por salir de una Asamblea como esta con un apoyo del 96 y 97 por ciento", indicó.