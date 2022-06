Cuitláhuac García dará posicionamiento sobre sucesión presidencial en julio

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anticipó que en próximos días, es decir ya en el mes de julio, hará pública su postura sobre la sucesión presidencial.

Precisó que como militante de Morena y apelando a su derecho constitucional ocupará un domingo para hablar sobre la renovación del partido a nivel estatal y a quien apoyará rumbo a la sucesión presidencial.

Cuitláhuac García Foto: Especial

“Les anticipo, sí me interesa lo que sucede a nivel nacional, las perspectivas del Movimiento y en unos días, en un fin de semana, haré un posicionamiento en una plaza pública, en un domingo como miembro del partido que me postuló sobre la renovación en Morena sino también de los que podrían ser los candidatos o candidata en 2024″.

Advirtió que su Gobierno no tendrá ninguna injerencia y garantizó ‘no vamos a hacer lo que antes hacían los gobiernos anteriores, no desvío de recursos en acciones de partidos, de ningún partido, cada quien a nombre propio y de sus propio ingreso podrán hacer lo que quieran”.

Cuestionado sobre la posibilidad de interferir en la dirigencia de Morena ya que su encargo como Gobernador no se lo permite, dijo “he sido muy cuidadoso en expresarme de mi partido y otros; respeto sus actividades internas y no he denigrado a ningún dirigente. Voy a mantenerme respetuoso”.

“Soy militante de Morena y tengo derecho constitucional a participar en las cuestiones de mi partido, los domingos, en mis días y horas libres y también dedicarme a lo que sucede en mi partido, eso lo hago sábado y domingos, pero no tan frecuente”.