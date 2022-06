Fuentes AP: NFL insiste en suspensión indefinida para Watson

La NFL insistió en una suspensión indefinida y el equipo jurídico de Deshaun Watson dijo que no hay fundamento para un castigo, durante los argumentos que las dos partes expusieron el martes ante una jueza retirada en Delaware, dijeron a The Associated Press dos personas presentes en la audiencia.

La sesión continuará el miércoles con la asistencia prevista de Watson el tiempo que dure, dijo una de las fuentes a condición del anonimato porque la audiencia no es pública. La audiencia concluirá el jueves pero se desconoce cuándo será emitido un fallo.

La exjueza federal Sue Robinson, a la que escogieron de manera conjunta la liga y la Asociación de Jugadores de la NFL, determinará si Watson violó la política de conducta personal de la NFL y si procede que le impongan una sanción disciplinaria.

Watson aceptó llegar a un acuerdo en 20 de las 24 demandas civiles por mala conducta sexual y la liga busca suspenderlo al menos un año, dijo una de las personas a la AP.

El equipo jurídico de Watson, encabezado por los famosos abogados Jeffrey Kessler y Rusty Hardin, quieren que el jugador tres veces nominado al Pro Bowl vea acción esta campaña con los Browns de Cleveland.

Dos jurados investigadores separados en Texas declinaron encausar a Watson por las denuncias penales derivadas de las acusaciones en su contra. Watson rechaza que hubiera hecho algo malo y dijo que buscará limpiar su reputación.

La audiencia es la primera de Robinson, la primera jueza presidente del Distrito de Delaware. Anteriormente, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, tenía la autoridad para imponer medidas disciplinarias en caso de infracciones a la política de conducta personal.

No obstante la intervención de Robinson, Goodell conserva amplias facultades. Si el sindicato o la liga apelan la decisión de Robinson, Goodell o su persona designada “emitirán una decisión escrita que constituirá una resolución total, definitiva y completa de la disputa”, según el Artículo 46 del Contrato Colectivo.

Lo anterior significa que Goodell podría en última instancia dejar de lado la decisión de Robinson y aplicar a Watson una suspensión de un año o incluso una indefinida ante la posibilidad de que surjan más casos.

Sin embargo, una apelación prolongaría el proceso para ambas partes.

La NFL ha sancionado a diversos jugadores por violar la política de conducta personal de la liga sin cargos penales.

En 2010, Ben Roethlisberger fue suspendido seis partidos debido a que dos mujeres lo habían acusado de agresión sexual. Goodell redujo después el castigo a cuatro encuentros.

El running back de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, fue vetado seis encuentros en 2017 debido a incidentes de violencia de pareja.

El lunes, una mujer que antes había demandado a Watson, hizo lo propio contra los Texans de Houston, con el argumento de que el exequipo del jugador lo había dotado de los recursos que le permitieron sus acciones e “hicieron como que no advirtieron” su comportamiento.

Se desconoce el tiempo que tomará a Robinson adoptar una decisión, pero los Browns necesitan saber si Watson estará disponible antes de los entrenamientos.

Una medida disciplinaria de la NFL típicamente se aplica a partir del primer partido de la campaña regular, así que Watson estaría disponible para los entrenamientos a menos de que el posible castigo estipule lo contrario.

Los Browns entregaron varias selecciones en el draft para adquirir a Watson, a quien otorgaron en marzo un contrato de cinco campañas por 230 millones de dólares garantizados.

Cleveland, que comienza sus entrenamientos el 27 de julio, desea saber cuánto tiempo estará sin Watson o si no lo tendrá para nada la próxima campaña.

Los Browns contrataron al experimentado Jacoby Brissett para que sea el sustituto de Watson, pero el equipo podría estar inclinado a buscar un quarterback de más cartel si Watson es suspendido un período considerable. Josh Dobbs también figura en el plantel de Cleveland, pero nunca ha sido titular en un partido de la NFL.