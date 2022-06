Muguruza: "Ha sido un poco pesadilla este Wimbledon"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un poco pesadilla este Wimbledon para mí, he tenido malas sensaciones. Ayer fue un día un poco raro porque al quedar solo 45 minutos de luz, es extraño que nos metan a jugar, pero bueno, mi nivel no ha estado como otros años en esta ocasión", dijo en declaraciones a Vamos, recogidas por Europa Press.

Muguruza, campeona en Londres en 2017, cayó ante la belga Greetje Minnen por 6-4, 6-0, quien firmó la mayor victoria de su carrera con un rosco en la reanudación del segundo set. La hispano-venezolana reconoció que no entendió que el partido empezara el martes.

"No tenemos ni voz ni voto, es el árbitro quien decide hasta cuándo se puede jugar por la luz", apuntó, antes de lamentar su pobre actuación en ese 6-0. "He hecho todo bien hoy, el calentamiento, y he salido a la pista y no tenía buenas sensaciones. Iba desorientada. Es difícil encontrar la explicación a un set tan feo, lo lamento", terminó.