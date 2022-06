Putin asegura que "nada ha cambiado" con respecto a sus objetivos en Ucrania desde el pasado 24 de febrero

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, quien se encuentra en Asjabad, la capital de Turkmenistán para su participación en la cumbre del mar Caspio, ha señalado que "nada ha cambiado" con respecto a sus objetivos en Ucrania desde que decretó la "operación militar especial" el pasado 24 de febrero.

El mandatario ruso ha vuelto a resaltar que "el objetivo final" de Moscú es la liberación de la región del Donbás. Asimismo, ha enfatizado que sus acciones militares no están dirigidas contra objetivos civiles y que "no hubo un ataque terrorista" en el centro comercial de Kremenchuk, haciendo referencia a las palabras del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Según ha recogido la agencia de noticias Interfax, la preparación de la OTAN para una confrontación con Moscú no es nueva. "El hecho de que se hayan estado preparando para algún tipo de acción contra nosotros desde 2014 no es una novedad", ha dicho, agregando que ello explica las medidas de Moscú para proteger sus propios intereses.

En este sentido, ha subrayado que hicieron a Ucrania antirrusa y "un trampolín" para tratar de sacudir a Rusia. "Empezaron a luchar contra la cultura rusa, el idioma ruso, empezaron a perseguir a las personas que se sienten parte del mundo ruso", ha explicado.

Por otro lado, el mandatario se ha referido al vídeo que ha circulado de los líderes del G7 en el que bromean con quitarse las chaquetas y desnudarse. "No sé cómo querían desnudarse, hasta la cintura o debajo de la cintura. Creo que sería una vista repugnante en cualquier caso", ha dicho.

En la misma línea, ha comentado las palabras del primer ministro británico, Boris Johnson, quien dijo ante los micrófonos de la cadena alemana ZDF que, si hubiese sido una mujer, Putin no habría invadido Ucrania.

"Solo quiero recordar los hechos de la historia reciente al respecto, cuando Margaret Thatcher decidió iniciar las hostilidades contra Argentina por Islas Malvinas. Aquí, una mujer decidió comienzan las hostilidades. ¿Dónde están Islas Malvinas y dónde está Gran Bretaña?", ha respondido.

ADHESIÓN DE FINLANDIA Y SUECIA A LA OTAN

El presidente ruso ha hecho hincapié en que la membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN no es lo mismo que la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, tal y como ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

"En cuanto a Suecia y Finlandia. No tenemos los problemas con Suecia y Finlandia que, desafortunadamente, tenemos con Ucrania. No tenemos problemas ni disputas territoriales, no tenemos nada que nos pueda molestar en términos de la membresía de Finlandia o Suecia en la OTAN", ha aclarado.

Pese a ello, ha remarcado que si se despliegan contigentes militares e infraestructura militar, Moscú tendrá que "responder de manera espejo y crear las mismas amenazas para ellos". "Repito, si se crean amenazas", ha matizado, agregando que probablemente haya "algo de tensión".

"La tesis de que luchamos contra la expansión de la OTAN a expensas de Ucrania, y ahora la conseguimos aceptando a Suecia y Finlandia, no tiene fundamentos serios", ha dicho Putin, añadiendo que los países occidentales "siempre hablaron de su exclusividad e introdujeron en la conciencia de la comunidad mundial la tesis y el eslogan de que 'el que no está con nosotros está contra nosotros'".

"A través de las manos de los ucranianos, el pueblo ucraniano, la OTAN y los principales países de la OTAN simplemente quieren reafirmarse, reafirmar su papel en el mundo. No confirmar su liderazgo, sino su hegemonismo en el sentido más estricto de la palabra: sus ambiciones imperiales", ha zanjado.