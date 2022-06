UP expresa su disgusto por los destructores en Rota y desliza que no lo apoya aunque no ha decidido su voto

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha afirmado que a su formación no le gusta el acuerdo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para ampliar de cuatro a seis el número de destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz) y, aunque no han decidido su posición cuando la medida llegue al Congreso, ha deslizado que no lo apoyarán.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso y preguntado sobre si rechazarán aumentar la presencia de Estados Unidos en el país, Asens ha respondido que no han debatido aún el sentido del voto, pero a continuación ha dicho que "evidente" que tienen una posición "diferente" a la de su socio de coalición.

"A nosotros no nos gusta ese pacto, significa más militares, más destructores norteamericanos y más dependencia y sumisión a Estados Unidos", ha lanzado el también dirigente de En Comú Podem para recalcar que esta medida va en la "línea contraria" a lograr una mayor autonomía de Europa en materia de seguridad, que es lo que el espacio confederal defiende.

Para Asens, la respuesta a ante la crisis provocada por la guerra de Ucrania no es la "escalada militar" y que la alta inflación del país no se va a frenar "trayendo más destructores" a Rota, sino subiendo los salarios y reforzando el escudo social con más medidas, "no con más armas o más tanques".

En el seno del espacio confederal algunas fuentes señalan que esta medida les aboca a un debate profundo y les arrastra a tener que lidiar con una contradicción, dado que su posición política es opuesta a elevar la presencia militar estadounidense pero forman parte del grupo.

Es más, un dirigente de la confluencia admitía que su posición se decantaba por rechazar esta medida y reaccionar, evocando las diversas iniciativas impulsadas por Unidas Podemos en el Congreso y que los socialistas han tumbado, además de afear al PSOE su postura respecto a las muertes en la valla fronteriza en Melilla. No obstante, se remitía a la decisión que se adopte por parte del grupo parlamentario, que aún no está cerrada.

Ayer, el PSOE rechazó en el Pleno del Congreso la tramitación de otra proposición de ley propuesta por Unidas Podemos, en este caso orientada a regular un proceso voluntario de centros educativos en la red pública. Con ello, ya ha tumbado en lo que va de año hasta seis iniciativas legislativas firmadas o apoyadas por sus socios de coalición en el Ejecutivo.

ERC YA AVANZA SU RECHAZO Y A MÁS PAÍS Y COMPROMÍS TAMPOCO LES GUSTA

A su vez, Esquerra Republicana (ERC), uno de los principales aliados presupuestarios del Gobierno de coalición, ya ha adelantado este miércoles su rechazo a ese acuerdo.

Compromís, otros de los socios habituales del Ejecutivo, también ha admitido, por boca de su diputado, Joan Baldoví, que no le gusta que la conclusión de la reunión entre los presidentes Joe Biden y Pedro Sánchez sea aumentar la presencia militar, aunque no adelanta su voto.

Además, el líder de Más País, Íñigo Errejón, no se muestra favorable a apoyar este pacto alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, y ha recriminado que el Ejecutivo esté adoptando "un lenguaje bélico", que le aproxima al PP.