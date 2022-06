VÍDEO: El alcalde de Kiev reclama más armas a la OTAN y recuerda que están luchando por "los valores" de los aliados

MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

"Necesitamos más armamento defensivo. Defensivo porque no solo estamos luchando por nuestro país, nuestras ciudades, o nuestras familias. Espero que todos comprendan que estamos defendiendo valores compartidos, les estamos defendiendo a ustedes", ha reclamado durante un foro paralelo organizado por varios think tanks en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Madrid.

Klitschko ha asegurado que ha llegado a Madrid con "el mensaje claro" de las tropas ucranianas de la necesidad de recibir ese armamento. Sabedor de que cuentan con el apoyo político en esta guerra, confía en que los gobiernos aliados aceleren los procesos "burocráticos" y "logísticos" que impiden armar a las tropas.

En ese sentido, ha puesto de relieve el valor mostrado por las fuerzas ucranianas durante la guerra a pesar de no contar con el armamento necesario para hacer frente al "mayor ejército del mundo".

Así, ha asegurado que los ucranianos se están imponiendo en esta guerra y que ello es gracias a que pelean por sus familias y el futuro de sus hijos y no por dinero, como los rusos.

"Nos hemos enfrentado a unos de los ejércitos más potentes del mundo y hemos sorprendido al poder contenerles durante un tiempo (...) yo como soldado, les puedo asegurar que la voluntad y el espíritu de ganar es más importante, no importa la capacidad o el tamaño, los soldados rusos pelen por dinero, los nuestros por sus familias y el futuro de sus hijos", ha enfatizado.

"Esta guerra se ha llevado miles de vidas en Ucrania, en Kiev se han destruido más de 300 edificios de viviendas, han muerto más de 120 personas, la prensa internacional ha tratado de mostrar al mundo lo que ocurre, pero en Mariúpol y en otras ciudades más pequeñas que la capital, no hemos tenido imágenes para hacer llegar al mundo toda la magnitud de la agresión rusa", ha asegurado.

Klitschko, quien ha estado acompañado por su hermano Vladimir, ha aseverado que "las principales armas no son los tanques, no son los cohetes, no es la artillería, las armas que más necesitamos también son las mediáticas", ya que es "muy importante influir en la sociedad rusa".

"El 70 por ciento de la población en rusa apoya esta guerra en Ucrania y por eso es muy importante influir en la población rusa, garantizar que haya un debate en Rusia", ha dicho Klitschko, quien entre aplausos ha reafirmado que ganarán la guerra. "La unidad con Ucrania es clave para la libertad y la paz en toda Europa".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/681845/1/alcalde-kiev-pide-mas-armamento-defensivo-combatir-rusia

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06