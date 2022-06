Estados Robles puntualiza que llamó al PP para informar del acuerdo con EEUU, no para pedir apoyo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Únicamente llamé para informar de lo que se había acordado, no hubo petición de nada. Desde un punto de vista de sentido de Estado el PP sabrá lo que tiene que hacer", ha dicho Robles en un encuentro con periodistas en los márgenes de la Cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid.

En una conversación "cordial", Robles informó al vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, del acuerdo sellado entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para que los estadounidenses amplíen su presencia militar en la base naval de Rota (Cádiz) con el envío de dos destructores más que se sumen a los cuatro que ya están allí instalados de forma permanente desde los años 2014 y 2015.

Esto supondrá un incremento de alrededor de 600 efectivos de Estados Unidos en España, lo que obligará a una reforma del convenio bilateral en materia de defensa entre ambos países que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y ser aprobado por el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, Robles ha insistido en que su llamada a los 'populares' no tenía el objetivo de pedir su apoyo, sino simplemente para informar del acuerdo alcanzado. "No he pedido absolutamente nada porque entiendo que estas cosas no procede pedirlas, cuando uno tiene sentido de Estado sabrá lo que tiene que hacer", ha insistido.

En cualquier caso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya ha adelantado este jueves su disposición a duplicar el gasto en defensa y el despliegue de Estados Unidos en Rota, pero ha exigido una "posición conjunta de todo el Gobierno" de PSOE y Unidas Podemos.