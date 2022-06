Hamilton clama frenar 'voces viejas' por el racismo

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Lewis Hamilton afirmó el jueves que la Fórmula Uno debe dejar de darle espacio a las “voces viejas” y rechazar el racismo, enfocándose en ser un deporte más inclusive.

Al mismo tiempo, el reinante campeón Max Verstappen dijo que su “suegro" no debería ser vetado del paddock.

Hamilton, el único piloto de raza negra en la F1, reaccionó ante los comentarios vertidos el año pasado por Nelson Piquet, quien empleó un lenguaje racista al referirse al siete veces mundial. La frase del brasileño que ganó tres títulos de la F1 en la década de los 80 se hizo viral esta semana. Piquet es el padre de la novia de Verstappen, Kelly Piquet.

También el jueves, Bernie Ecclestone, el antiguo jefe de la F1, salió en defensa de Piquet al afirmar en un programa de televisión británica que le sorprendió que Hamilton “no pasó por alto” el asunto. También expresó su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin por la invasión a Ucrania.

“No sé por qué seguimos dando una plataforma a esas voces viejas, dado que que están hablando sobre nuestro deporte, y nosotros estamos buscando ir en una dirección completamente diferente. Y no es representativo de lo que somos como deporte ahora mismo y hacia dónde estamos planificando ir”, dijo Hamilton sin mencionar Piquet o Ecclestone por nombre.

“Estas viejas voces, ya sean de manera subconsciente o conscientes, no están de acuerdo con que gente como yo esté en un deporte como éste, con que las mujeres estén aquí”, sostuvo Hamilton en la previa del Gran Premio Británico. “La discriminación no es algo que debamos proyectar o promover”.

En aparente respuesta a los comentarios de Ecclestone, Hamilton añadió: "Nadie debe pasar por alto el racismo, y no me corresponde a mí pasarlo por alto.”

Verstappen, por su parte, dijo que Piquet se equivocó al emplear una palabra que es “muy ofensiva”, pero que no lo considera ser racista. También indicó que el acceso vitalacio que Piquet goza para estar en el paddock de la F1 por su condición de excampeón no debe ser revocado.

“Creo que la expresión que se utilizó, aunque por supuesto con diferentes tipos de culturas y cosas que decían cuando eran pequeños y más jóvenes, no fue correcta”, dijo Verstappen.

“Que sirva de lección para el futuro no usar esa palabra, porque es muy ofensiva, y especialmente hoy en día, ya genera más tracción”, dijo el neerlandés. “Pero paso mucho tiempo con Nelson, creo que más que la persona promedio en general, y definitivamente no es un racista, en realidad es un tipo muy agradable y relajado”.

Verstappen indicó que no ha discutido la situación con Piquet. “No depende de mí tener que hablarle a mi suegro, al igual que ustedes. No voy a llamarlo para decirle: ‘Oye, eso no es correcto’. Creo que él mismo lo sabe”, afirmó.

Hamilton no respondió de inmediato a las declaraciones de Verstappen.

El multicampeón británico dijo que quiere que la F1 se abra a tener una mayor diversidad e inclusividad. Hamilton trabaja con su equipo Mercedes para financiar proyectos que buscan incrementar la participación de las mujeres en el automovilismo deportivo y becas para estudiantes de ingeniería de raza negra, enfocadas en el automovilismo. Anunciaron las primeras becas el jueves.

En tanto, el Club de Pilotos de Gran Bretaña — dueña del circuito de Silverstone donde el GP Británico se escenificará el fin de semana — suspendió el jueves la membresía honoraria de Piquet.

Piquet se disculpó el miércoles con Hamilton y dijo fue “torpe” al proferir la expresión “neguinho” (negrito en portugués). Señaló que no tuvo la intención de ofender.

El brasileño empleó la frase tres veces cuando comentó en un podcast sobre el choque entre Hamilton y Verstappen en Silverstone el año pasado.