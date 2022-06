Jesmyn Ward gana premio de la Biblioteca del Congreso

El Premio de Ficción Estadounidense de la Biblioteca del Congreso 2022 es para Jesmyn Ward, quien, a sus 45 años, es la persona más joven en recibir el reconocimiento y ha sido galardonada por una trayectoria en la que ha examinado el racismo y la injusticia social.

Su libro “Salvage the Bones” ganó el Premio Nacional del Libro 2011 y su “Sing, Unburied, Sing” ganó el mismo premio en 2017. Su obra de no ficción incluye el libro de memorias “Men We Reaped”, finalista del Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios y “Navigate Your Stars” de 2020.

Es editora de la antología “The Fire This Time: A New Generation Speaks About Race”. Ward , quien es profesora de escritura creativa en la Universidad de Tulane, recibió una Beca MacArthur en 2017.

La ceremonia de premiación virtual se realizará el 3 de septiembre en el Festival Nacional del Libro 2022 en Washington, D.C.

El Premio de Ficción Estadounidense se entrega anualmente y reconoce a algún autor de literatura estadounidense cuya obra “se distinga no sólo por su maestría en el arte sino por su originalidad de pensamiento e imaginación”.

“Estoy profundamente honrada por recibir este premio, no sólo porque coloca mi obra entre compañeros legendarios, sino porque también reconoce la dificultad y el rigor de retratar a Estados Unidos en la página, de evaluarla como lo haría un amante: con la vista clara, con el corazón abierto, dispuesta a enfatizar y conectar”, dijo Ward. “Esa es nuestra voacación y estoy agradecida por ello”.