Roberto Bautista, baja en Wimbledon tras dar positivo en COVID-19

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Ayer (este miércoles) empecé a no encontrarme muy bien y, tras hacerme el pertinente test, he dado positivo en Covid-19. Estaban siendo días buenos tras la lesión y, afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión", informó el tenista.

Así, el número 19 del mundo no podrá disputar el partido de segunda ronda de Wimbledon este jueves ante el colombiano Daniel Galán, en el puesto 109 del ránking de ATP. El castellonense superó en primera ronda al húngaro Atilla Balasz por 6-1, 6-0 y 6-3.

Además, Bautista agradeció "a todos" el "apoyo" recibido "siempre" por sus seguidores. "Espero volver a estar en pista pronto", deseó el tenista español, el tercer deportista que causa baja del cuadro masculino tras las del croata Marin Cilic y la del italiano Matteo Berrettini, finalista del torneo en 2021.