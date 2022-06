Tenis/Wimbledon.- Paula Badosa sigue a buen nivel y se mete en la tercera ronda de Wimbledon

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La tenista española Paula Badosa se clasificó para la tercera ronda del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de derrotar con autoridad este jueves a la rumana Irina Bara en dos sets por 6-3, 6-2 y quedarse sola en el cuadro femenino tras la derrota de Sara Sorribes (6-3, 6-4) ante la francesa Harmony Tan.

La catalana continúa de este modo con paso firme en su andadura en el 'grande' londinense, en el que el año pasado llegó hasta los octavos de final. Hasta el momento, en sus dos primeros partidos no ha gastado demasiada 'energía' y sólo ha estado apenas dos horas, en los que sólo ha cedido ocho juegos.

Tras arrollar a la estadounidense Louise Chirico en su debut (6-1, 6-2), tampoco dio opciones a su segunda rival, 122 del ranking de la WTA y que jugaba por primera vez en el cuadro individual de Wimbledon. Más complicaciones le esperaban seguramente de cara a repetir la cuarta ronda ya que tendrá que derrotar a la checa Petra Kvitova, doble campeona (2011 y 2014).

Badosa, que llegaba a Londres con una derrota en su único partido en hierba y sin sus mejores sensaciones, jugó a gran nivel y dio la sensación de tener siempre controlado el choque, apoyada sobre todo en su poderoso servicio. La española sólo perdió tres puntos con el primero y nueve con el segundo, aunque cedió dos bolas de rotura sin demasiado impacto, mientras que hizo mucho daño a Bara desde el fondo, sobre todo con el 'drive'.

La cuarta cabeza de serie empezó mandando gracias a un tempranero 'break' para ponerse 3-1, una ventaja que perdió al instante por culpa de su peor juego del partido, con dos dobles faltas y dos errores no forzados con su derecha. Sin embargo, no lo acusó y volvió a romper de nuevo para recuperar el mando y no tener probolemas ya para cerrar el parcial.

En el segundo, Bara intentó mantener la igualdad de inicio, pero Badosa aceleró y no desaprovechó su momento para finiquitar la contienda. Con 1-2 en el marcador, la catalana se llevó cinco juegos consecutivos y selló con firmeza su pase a la tercera ronda.

Ahí se ha quedado sola ya la número cuatro del mundo ya que Sara Sorribes no pudo acompañarla tras caer por 6-3, 6-4 ante la francesa Harmony Tan, verdugo en la primera ronda de la estadounidense Serena Williams.

La castellonense no pudo superar su 'muro' en el 'Grand Slam' londinense tras un encuentro donde casi nunca se sintió dominadora. Tan fue más sólida (30 ganadores por 25 errores no forzados) que la española que tuvo sus mejores opciones en una segunda manga que se le escapó en los compases decisivos y después de haber equilibrado dos roturas.

Además, el cuadro femenino vivió un nuevo paso adelante de la número uno del mundo, Iga Swiatek, quien amplió su racha a 37 victorias seguidas. La polaca, que superó la racha de Monica Seles y empata la de Martina Hingis amasada en 1997, venció (6-4, 4-6, 6-3) en segunda ronda a la neerlandesa Lesley Kerkhove y se medirá ahora con la francesa Alize Cornet.