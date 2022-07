Arturo Valls protagoniza 'Dos años y un día': "Es desproporcionado que alguien pueda acabar en la cárcel por un chiste"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Hay unas consecuencias desproporcionadas, que alguien pueda acabar en la cárcel por contar un chiste. No debería tener tantos límites el humor, los límites los tendría que poner el propio contexto. Dónde se cuentan los chistes, cómo se cuentan, a quién se cuentan. Al final es una ficción, es algo que no existe. Por ejemplo, en el drama no hay límites", expone el intérprete, que lamenta que otros géneros pueden tratar temas delicados como "el terrorismo o la pederastia", pero que resulten polémicos en el caso de la comedia.

Sin embargo, Valls reconoce que "algunos chistes podrían ser ofensivos". "Habría que pedir disculpas y seguir hacia adelante, porque hay cosas mucho más dolorosas y más trágicas que esa ofensa que es muy efímera, muy pasajera", revela.

"Es verdad también que hay chistes que ya no se deberían hacer por sentido común, porque la sociedad ha evolucionado y ya no tienen gracia. No por censura, sino porque ya no son graciosos", matiza. Además, Valls apuesta por marcar los límites del humor en base a la calidad del contenido, dejando de lado la ideología.

"Ese es otro de los límites del humor, la calidad de los chistes. Si el chiste es bueno, de alguna manera, ofende menos. Hay gente a la que le puede hacer gracia el chiste pero, como ideológicamente se supone que mi equipo no puede aceptar ese tipo de chistes, pues me voy a ofender", opina.

"A veces se politizan los chistes. La conclusión que sacamos es que nadie debería ir a la cárcel por hacer un chiste, eso está claro", sentencia el también productor.

VALLS, EN CONTRA DE LA CANCELACIÓN

'Dos años y un día' invita a reflexionar sobre el ostracismo que sufren algunos personajes públicos por comentarios desafortunados en un momento en el que la cultura de la cancelación impera en Internet. "No estoy a favor de la cancelación", comenta Valls, que afirma que, pese a que nunca ha sido víctima de ella, ha tenido algunos detractores por sus chistes.

"Nunca he traspasado los límites, más allá de chistes de calvos y de andaluces. Eso es lo que he podido manejar en formatos como 'Ahora caigo' y me han caído cuatro tuits quejándose. He pedido disculpas y ya está, no ha ido más allá de eso. El problema es cuando un juez admite a trámite una denuncia por circunstancias que van más allá del propio chiste", subraya.

Además de Valls, completan el reparto Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca, Fernando Gil, Michael John Treanor, Javier Botet, Manuel Galiana, Santi Ugalde, Paco Churruca, Nene y Jorge Rueda, entre otros. Raúl Navarro, Miguel Esteban, Sergio Sarriá y Luimi Pérez son los autores de la producción, que llega a ATRESplayer PREMIUM este 3 de julio.