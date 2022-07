Muertes ocurridas en Texas son ejemplo del sufrimiento causado por redes de trata: Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, consideró que la tragedia migrante ocurrida en San Antonio Texas, en donde en donde al menos 53 personas perdieron la vida, es un ejemplo más del sufrimiento causado por las redes de trata de personas, por lo que ambas naciones tienen pendiente resolver este tema.

Manifestó que todos los días se ve el sufrimiento que provocan, por lo que los traficantes de personas tienen que estar en las cárceles de México y Estados Unidos, ya que sus redes ilícitas se extienden en ambos lados de la frontera, así como en Centroamérica.

Sin embargo, reconoció que la crisis migratoria ha estado en el diálogo de los funcionarios desde hace 40 años, por lo que no se puede aplazar más esta solución para los migrantes.

“En el momento, cuando mira uno las diferentes reuniones que han ocurrido en el pasado entre presidentes por 40 años se plantea ahí que vamos a hacer algo con la migración, pero no ha pasado. No ha pasado porque no han tenido el valor de atender la migración de una manera general. Estados Unidos no puede hacerlo solo, México no puede hacerlo solo, Centroamérica no lo puede hacer sola”, dijo a medios de comunicación.

Salazar reiteró que el compromiso del presidente Joe Biden, en conjunto con otras naciones es conseguir un sistema funcional de migración.