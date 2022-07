Sondeo: Aborto y derechos de mujeres, prioridades en EEUU

WASHINGTON (AP) — Un nuevo sondeo reveló un porcentaje creciente de estadounidenses que mencionan el aborto o los derechos de las mujeres como prioridades para el gobierno tras la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe v. Wade, especialmente entre los demócratas y quienes apoyan el acceso al aborto.

Con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, el presidente Joe Biden y los demócratas buscarán capitalizar ese cambio.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en declaraciones justo después de la decisión que “la libertad reproductiva está en la boleta electoral en noviembre”. Pero con el pesimismo generalizado y la enorme crisis que enfrenta la nación, no está claro si el fallo logrará motivar a esos votantes —o simplemente los decepcionará.

“Se siente como un enorme revés”, indicó Lauren Nelson, de 26 años y residente de San Diego, y quien se dijo preocupada por el entorno en que crecerá su pequeña sobrina. Nelson no cree que las elecciones intermedias logren cambiar el curso que ha tomado el asunto.

"Una no puede evitar sentirse un poco impotente, como si no hubiera mucho que hacer”, afirmó.

El 22% de los adultos estadounidenses mencionó el aborto o los derechos de las mujeres en una pregunta abierta como uno de los cinco problemas en que les gustaría que el gobierno trabaje, según la encuesta de The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Ese porcentaje ha aumentado más del doble desde diciembre, cuando una encuesta de AP-NORC reveló un aumento notable en las menciones de aborto de años anteriores, probablemente en previsión del fallo de Dobbs sobre el aborto.

La nueva encuesta, que incluyó entrevistas realizadas antes y después del fallo de la Corte Suprema, muestra que la priorización de los temas aumentó considerablemente tras la decisión.

El fallo de Dobbs devuelve la toma de decisiones sobre el aborto a las autoridades estatales, y en la última semana, los gobernadores republicanos y las legislaturas han actuado para presentar o promover leyes que prohíben o restringen los abortos.

Las encuestas realizadas antes de la decisión mostraron que era impopular entre la mayoría de los estadounidenses, que querían que la corte dejara Roe como estaba. La mayoría de la población del país apoya el acceso al aborto en general, aunque muchos dicen que debería haber restricciones.

___

Claire Savage, periodista de The Associated Press/Report for America en Chicago, y el periodista de la AP Matt Sedensky en Nueva York contribuyeron a este despacho.

___

La encuesta AP-NORC realizada de 23 a 27 de junio abarcó 1.053 adultos con una muestra tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más o menos 4 puntos porcentuales.