Carnicero apuñala a su pareja en pleno mercado de Campeche

#Campeche CARNICERO ASESINA A SU PAREJA SENTIMENTAL EN EL MERCADO PRINCIPAL Una mujer fue salvaje salvajemente apuñalada por su pareja sentimental, pues el hombre cegado por el odio y no conforme con agredirla le acerto varias apuñaladas en el cuerpo con un arma blanca y este se retiro del lugar dejándola tirada sobre la calle tabasco con cruce de la calle Tamaulipas del Barrio de Santa Ana. Los hechos se registró la madrugada de este sábado a las 5:30 am en donde ciudadabos del lugar atestiguaron el violento hecho en contra de la mujer de nombre Julia "N" quien murió en el lugar de los hechos, los paramédicos confirmaron que no contaba con signos vitales confirmado su fallecimiento. Rápidamente elementos de la Secretaria y Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) instalaron el acortamiento del lugar para esperar la llegada de los trabajadores de la fiscalia de alto impactó para levantar las investigaciones del caso. En donde se dio a conocer que la mujer era vendedora de chicharron en el mercado y sostuvo un pleito con el hombre identificado como el "Pirata" siendo un carnicero del mercado Pedro Sainz de Baranda. Esto duro varios minutos mientras la mujer permanecía tirada en el pavimento mientras llegaba la SEMEFO al levantamiento del cuerpo y tomar las evidencias del hecho en la esquina mejor conocida como la esquina de los perros en donde las personas solo miraban a la mujer abatida.