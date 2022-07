Iván Duque asegura que Maduro no estará en la toma de posesión de Petro

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este sábado que mientras él sea presidente del país, su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no pisará el territorio colombiano como presidente, con lo que no podrá asistir a la toma de posesión del ahora presidente electo colombiano, Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto.

“No es un tema de dejar o no dejar entrar. Es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela a territorio colombiano”, afirmó Duque durante un acto público recogido por la prensa colombiana. Sin embargo, una vez Duque deje el cargo, será asunto de su sucesor la forma en como se relacione con Venezuela.

Por otra parte, Duque se refirió a la subida del precio de la gasolina en julio y recordó que “tenemos que el precio de la gasolina sigue siendo el más bajo desde antes de la pandemia, en febrero de 2020″.

Además, según Duque, este es el primer aumento de 2022 y se hace con una tendencia predecible y para dar tranquilidad que no se disparará. Finalmente subrayó que en Colombia el precio del combustible sigue en la tendencia de tener un precio más bajo.

