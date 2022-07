La seleccionadora irlandesa Vera Pauw revela que fue violada cuando era jugadora

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Durante estos últimos 35 años he mantenido esto en silencio. He permitido que su recuerdo controle mi vida, me llene de dolor y angustia diarios, domine mis sentimientos internos. Para muchos, soy como una entrenadora de fútbol descarada y ruidosa, una mujer dura que ha llegado a la cima en un mundo de hombres. Nada mas lejos de la verdad", explicó en un comunicado.

La exentrenadora de las selecciones de Escocia, Países Bajos, Rusia y Sudáfrica, de 59 años, aseguró que había sufrido abusos por parte de "un destacado dirigente del fútbol" y que también había sido agredida sexualmente por "otros dos hombres". "Durante los últimos años, he tratado de que mi caso sea escuchado de manera justa por las autoridades del fútbol en los Países Bajos, pero fue en vano", indicó.

"Algunas personas preferirían mantener en secreto mi violación y mis agresiones sexuales que ofrecerme el apoyo que necesito al abrir esta historia al mundo. Ya no puedo compartir el silencio", añadió, afirmando que había denunciado los hechos ante la policía.

La Federación Irlandesa de Fútbol brindó todo su "apoyo a nivel personal y profesional" a su seleccionadora, que ostenta el cargo desde septiembre de 2019, en este "momento difícil de su vida" y agradeció sus "valientes revelaciones". "Somos absolutamente conscientes del impacto que estas declaraciones tendrán en el bienestar de Vera y le garantizamos apoyo continuo. Pedimos a los medios que respeten la privacidad de Vera en este momento tan difícil", apuntó.