El Papa defiende una paz mundial que no esté basada en el "miedo recíproco" y pide dejar atrás la estrategia militar

ROMA, 3 (EUROPA PRESS)

"Hago un llamamiento a los jefes de las naciones y de las organizaciones internacionales para que reaccionen ante la tendencia a acentuar el conflicto y la oposición", ha instado el Santo Padre.

"Hay que dejar atrás las estrategias de los poderes políticos, económicos y militares y concentrarse en un proyecto de paz global", ha dicho el pontífice durante el Ángelus de este domingo, pocos días después de que haya concluido la cumbre de la OTAN en Madrid que ha apostado por reforzar "significativamente" la defensa tras declarar a Rusia como "amenaza".

Asomado al balcón del Palacio Apóstolico, Francisco ha renovado su llamamiento a la paz en Ucrania y ha señalado que el mundo necesita una paz que no esté "basada en el equilibrio de las armas, en el miedo mutuo". "No, eso no servirá. Esto es hacer retroceder la historia setenta años", ha recalcado.

Del mismo modo, ha considerado que "la crisis ucraniana debería haber sido, pero --si se quiere-- todavía puede llegar a ser, un reto para los sabios estadistas, capaces de construir en el diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones".

Con todo, ha asegurado que esto todavía es posible "con la ayuda de Dios". Así ha instado a "pasar de las estrategias del poder político, económico y militar a un proyecto de paz global" que deje atrás "un mundo dividido entre potencias en conflicto" y dé la bienvenida a un "mundo unido entre pueblos y civilizaciones que se respeten mutuamente".