Nigeria: liberan a 77 personas retenidas en una iglesia

ABUYA, Nigeria (AP) — La policía de Nigeria liberó al menos a 77 personas que estaban retenidas en el sótano de una iglesia por pastores que les predicaban que los creyentes cristianos ascenderían al cielo con la segunda venida de Jesucristo, dijeron las autoridades el domingo.

Las personas rescatadas el viernes por la noche de la iglesia en el estado de Ondo incluían 23 niños, algunos de tan solo 8 años. Vecinos le dijeron a The Associated Press que algunos miembros de la iglesia Whole Bible Believer estaban allí desde el año pasado.

Los pastores de la iglesia ubicada a 75 kilómetros (46 millas) de la capital de Nigeria alentaron a los miembros a “quedarse”, dijo el portavoz de la policía de Ondo, Funmilayo Odunlami.

Dos pastores están bajo custodia, aunque los investigadores no han encontrado evidencia que indique que los miembros de la iglesia fueron “abusados y/o forzados” a permanecer en el sótano, dijo.

“El pastor asistente dijo que les dijo lo que el Señor le dijo; que deben obedecer a sus padres en el nombre del Señor”, dijo Odunlami,

Nigeria es un país profundamente religioso. No es la primera vez que las autoridades informan sobre el rescate de personas retenidas por clérigos, ya sea voluntariamente o por la fuerza.

Una mujer dio la alarma sobre un posible secuestro que involucraba a la iglesia de Ondo, diciendo que a su hija no se le permitió inscribirse para sus exámenes, dijeron los lugareños.

Otros residentes tenían quejas sobre la iglesia, pero no sabían lo que estaba sucediendo adentro.

“Hacen servicios todo el día y la gente rara vez duerme cuando hacen sus vigilias”, dijo Tunde Valentino, que vive cerca. “Fue hasta el martes que vino una mujer diciendo que no le entregaban a sus dos hijos”.

Cuando las autoridades locales fueron allí, algunos miembros de la iglesia se resistieron a sus posibles rescatadores y “se negaron a ir”, maldiciendo a los padres que también llegaron, según Valentino.

Famakinwa Lucaskakaki, presidente de un grupo local de jóvenes, dijo que durante el interrogatorio, los miembros de la iglesia insistieron en que “ellos mismos entraron al sótano” después del servicio dominical.

“Algunos de ellos dijeron que estaban allí desde agosto y otros desde enero”, dijo.