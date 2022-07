Papa El Papa pide "paz" y "reconciliación" para el Congo en una misa en Roma tras haber cancelado su viaje al país

ROMA, 3 (EUROPA PRESS)

"Hoy, queridos hermanos y hermanas, recemos por la paz y la reconciliación en el República Democrática del Congo, tan herida y explotada", ha pedido Francisco en su homilía. Y ha agregado: "Nos unimos a las misas celebradas en el país según esta intención y rezamos para que los cristianos sean testigos de la paz, capaces de superar todo sentimiento de rencor y venganza, la tentación de que la reconciliación no es posible, todo apego malsano al propio grupo que lleva a despreciar a los demás".

En la eucaristía --celebrada con el rito zaireño, que se utiliza en las misas de la República Democrática del Congo-- se han escuchado cantos alegres y el cálido ritmo de la música africana.

El Papa --que mantiene el viaje a Canadá previsto para finales de julio-- ha celebrado misa ante 2.000 fieles, en su mayoría sacerdotes y monjas de nacionalidad congoleña, que han escuchado con atención el mensaje de paz en un país donde la violencia está muy presente, alimentada también por la lógica tribal.

"Cristo quiere que seamos corderos, no lobos. Esto no significa ser ingenuo, sino aborrecer todo instinto de supremacía y prepotencia, de codicia y posesión. El que vive como un cordero no ataca, no es voraz: se queda en el rebaño, con los demás, y encuentra la seguridad en su Pastor, no en la fuerza ni en la arrogancia, en la codicia del dinero y de las posesiones que tanto daño causa incluso a la República Democrática del Congo", ha dicho el Papa, que ha vuelto usar la silla de ruedas en la basílica de San Pedro del Vaticano.

Para el pontífice, los cristianos deben ser siempre testigos de paz, por lo que ha instado a ser "capaces de superar todo sentimiento de rencor y venganza". En este sentido, ha arremetido contra la "tentación" de pensar que "la reconciliación no es posible" y contra "todo apego malsano al propio grupo que lleva a despreciar a los demás".

Y ha añadido: "Cambian si primero tu corazón no está en guerra, no está armado de resentimiento e ira, no está dividido, doble y falso. Poner paz y orden en tu corazón, desactivar la codicia, extinguir el odio y el resentimiento, huir de la corrupción, el engaño y la astucia: ahí empieza la paz".

El Papa envió este sábado un vídeo mensaje y volvió a expresar su pesar por no haber podido viajar debido a su fuerte dolor de rodilla a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, y deseó que se pueda realizar lo antes posible. El Papa ha enviado en su lugar al cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, que llegó este viernes a Kinshasa y también visitará Juba.