Kuleba descarta que "en un futuro cercano" la OTAN apueste por la entrada de Ucrania en la Alianza

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Ucrania sigue en el camino de la integración euroatlántica, pero no veo potencial para que en un futuro cercano la OTAN cambie su posición como la Unión Europea y comience a hacer cosas concretas para asegurar la entrada de Ucrania en la Alianza", ha señalado Kuleba en una entrevista para el portal LB.

"Actualmente no veo los requisitos previos para que la Alianza cambie su política con respecto a la membresía de Ucrania", ha aseverado Kuleba, para quien la Unión Europea "ha pasado a la segunda ronda" de las relaciones con Kiev, después de que acordara entregarle el estatus de candidato a ingresar al bloque europeo.

"La OTAN se encontraba en una posición avanzada en relación con la UE porque al menos había decidido que Ucrania se convertiría en miembro de la Alianza, y la UE ni siquiera tenía una perspectiva europea para Ucrania", sin embargo, "en los últimos cuatro meses, la Unión Europea ha avanzado y ya ha pasado a la segunda ronda, mientras que la OTAN se ha quedado en el mismo lugar", ha contado.

En ese sentido, Kuleba ha sostenido que la Alianza ha decidido que "no desempeñará un papel de liderazgo en el apoyo a Ucrania" en un intento de que "Rusia no use el argumento de que está en guerra con la OTAN".

"La Alianza como unidad jugará papeles secundarios", ha dicho el jefe de la diplomacia ucraniana. Una decisión, ha explicado, adoptada por un grupo influyente de Estados miembros de la OTAN. En su lugar, se ha creado una suerte de una "coalición de los dispuestos", con la que cada país asiste a Ucrania por separado.

Para Kuleba la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN no ha hecho más que evidenciar la contradicción del argumentario de la Alianza con respecto a su reticencia a que Ucrania se incorpore por temor a molestar a Rusia. "Ahora tienen 2.000 kilómetros de frontera común", ha apuntado.

"Toda la narrativa, todo lo que los socios individuales nos dijeron sobre por qué Ucrania no debería unirse a la OTAN, ha quedado anulado con la membresía de Suecia y Finlandia. Nos dijeron, 'no podemos avanzar hacia la frontera, tendremos una frontera común con Rusia' (...), se han anulado todos los argumentos sobre por qué es imposible llevar a Ucrania a la Alianza", ha dicho.