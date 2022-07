Portaltic.-WhatsApp permitirá a los usuarios ocultar su estado cuando estén en línea

MADRID, 4 (Portaltic/EP)

Actualmente, en las opciones de privacidad de la red social se puede elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los estados, que tienen una duración de 24 horas.

Sin embargo, hasta ahora no es posible ocultar el estado, de modo que todos los usuarios pueden ver si uno de sus contactos está dentro de la aplicación y, por tanto, en línea.

Tal y como ha advertido WABetaInfo recientemente, la compañía está trabajando para incorporar una característica que lleva desarrollando desde hace meses para mantener la privacidad.

Según una captura de pantalla de WhatsApp beta para iOS que ha compartido este portal, en una próxima actualización será posible limitar quién puede ver el estado de conexión dentro del apartado de Configuración de última vista.

En este se han introducido dos opciones: 'Todos', para que el total de contactos pueda conocer si un usuario se encuentra en línea o no, e 'Igual que visto por última vez'.

"Por ejemplo, si elige 'Mis contactos' en 'Visto por última vez' e 'Igual que visto por última vez' para 'En línea', significa que as personas que no están en la agenda de contactos no podrán saber cuando está en línea", ha apuntado WABetaInfo.

Desde este portal han señalado que, aunque esta funcionalidad haya sido vista en la versión de la aplicación para iOS, WhatsApp planea introducir la misma función en una beta futura para Android y Desktop.