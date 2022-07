El expresidente de Brasil Michel Temer lamenta el plantón de Bolsonaro a Rebelo de Sousa

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Sería sumamente útil una buena conversación entre el presidente de Portugal y el presidente de Brasil. Es una pena que haya tenido lugar ese desencuentro", ha lamentado Temer en referencia a la cancelación de Bolsonaro de la cita que tenía prevista para este lunes con De Sousa.

Según ha revelado la prensa brasileña, en cuanto Bolsonaro supo que de Sousa se reuniría con Lula decidió cancelar el almuerzo que tenían previsto para este lunes. Hasta ahora, el presidente portugués no ha recibido una explicación oficial por parte del Palacio de Planalto que explique el plantón.

"Si me pidiera un consejo, que no es el caso, le diría: 'reciba al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, es nuestro socio, el presidente de Portugal, además de ser una figura muy fina y delicada, extremadamente culta y bien formada'", ha elogiado Temer, quien espera que este episodio no suponga un "sobresalto" a las relaciones diplomáticas de ambos países.

El plantón de Bolsonaro ha marcado la visita a Brasil de De Sousa, quien además de verse con Temer y Lula, también pretendía reunirse con el también expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, sin embargo al ver cómo su cita era cancelada dejó de pasar por Brasilia, limitándose a Sao Paulo y Río de Janeiro.

Este lunes, tras el desayuno con Temer De Sousa ha finalizado los encuentros previstos en su agenda oficial, aunque no ha descartado regresar a Brasil próximamente, el 7 de septiembre, si el Gobierno celebra actos conmemorativos por el bicentenario de la independencia de Brasil.

"Quien invita a comer es quien decide si quiere o no. Si el presidente de Brasil entiende que no puede, no quiere, no es oportuno, que no es parte de su agenda... Respeto a quienes dejan de invitar por cualquier razón, o por inconvenientes políticos o personales", dijo De Sousa el viernes antes de poner rumbo a Brasil.

"Entiendo que hay cuestiones políticas. Portugal es un aliado de Ucrania, Brasil no lo es. El almuerzo es un tema que no estaba incluido en el primer programa del viaje a Brasil. Si el almuerzo es posible, bien. Si no es posible, tampoco se va a morir nadie", intentó restar importancia De Sousa.