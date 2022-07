El PSOE asegura que no hay "plan B" para aprobar los presupuestos y evita confrontar con Belarra

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado que "no hay plan B" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha mostrado convencido de que los sacarán adelante, pese a las discrepancias con su socio de coalición, Unidas Podemos, a cuenta del aumento del gasto en Defensa.

En una comparecencia ante los medios desde la sede del partido, al ser preguntado sobre la posibilidad de una prórroga presupuestaria para el próximo año, ha señalado que está convencido de que sacarán las cuentas adelante igual que lo han hecho en los años anteriores. "No hay plan B, hay un plan A claro" que pasa por sacarlo adelante "y que sirva para mejorar la vida de la gente", ha añadido.

Sin embargo, el portavoz socialista no ha entrado a valorar la declaraciones de la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que este mismo lunes ha pedido medidas "contundente" de aumento del gasto social para los PGE de 2023 y se ha posicionado en contra de incrementar el gasto militar.

A este respecto, Belarra ha lanzado a su socio que las "urgencias" del país no pasan por "duplicar el gasto militar", que a su juicio ya están en niveles "récord" porque "España no está en guerra" sino en protegerse de los efectos socioeconómicos del conflicto de Ucrania, al argumentar que la ciudadanía "no necesita" comprar "bombas ni aviones de combate" por "exigencia de una potencia extranjera", en referencia a Estados Unidos.

A pesar de todo, Felipe Sicilia ha evitado responder a Belarra a pesar de que los periodistas le han dirigido varias preguntas en este sentido y ha señalado que en la reunión de la Ejecutiva Federal de esta mañana no se ha tratado concretamente cómo se va a abordar ese aumento del presupuesto militar, que cuenta con la desaprobación de los morados.

AVANZAR EN SEGURIDAD SIN DESCUIDAR LO SOCIAL

De este modo, se ha limitado a afirmar que la posición del presidente es clara respecto a la necesidad de avanzar en la defensa del país, del continente y de la UE, al tiempo que ha asegurado que España ha reforzado su papel en la OTAN después de la Cumbre celebrada en Madrid la semana pasada.

En este sentido, ha trasladado que el Gobierno tiene que seguir avanzando en el compromiso de aumentar el presupuesto en Defensa del modo anunciado por Sánchez --que solo ha señalado el objetivo de alcanzar el 2% de l PIB para 2029--.

Así, Sicilia ha indicado que se hará de modo "pausado" y "sin poner en merma otros servicios". A su juicio, se puede avanzar en seguridad "sin descuidar el Estado de Bienestar", ha defendido.

MÁS MEDIDAS SIN ES NECESARIO

Además, respecto a la marcha del Ejecutivo de coalición, el portavoz de la Ejecutiva ha manifestado que "está fuerte" y que se va a poder comprobar en el Debate sobre el Estado de la Nación, que se celebra en el Congreso de los Diputados la semana que viene.

Allí, la coalición va a mostrar que tiene una "hoja de ruta clarísima" para beneficiar a la mayoría social, frente a los que quieren beneficiar "solo a unos cuantos", ha añadido.

Finalmente, al ser preguntado sobre la posibilidad de aprobar nuevas medidas frente a la inflación, más allá de las que el Gobierno ha impulsado hasta el momento, ha trasladado que si es necesario "lo va a hacer" y que "ya lo ha demostrado" con el nuevo paquete anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye medidas como la subida del 15% de las pensiones no contributivas y la ayuda de 200 euros a personas con bajos recursos, según ha destacado.