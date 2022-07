Feijóo censura el viaje de "turismo" de Irene Montero a EEUU y exige a Sánchez "pronunciarse y actuar en consecuencia"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente este martes el viaje de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a Estados Unidos para "hacer turismo" con el "dinero público" de los españoles. Por eso, ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a pronunciarse y "actuar en consecuencia", aludiendo así a su posible cese.

En su intervención ante el comité de dirección del Grupo Popular que se ha reunido en el Congreso para preparar el Debate sobre el Estado de la Nación, Feijóo ha criticado las imágenes en redes sociales de la ministra y "sus amigas", que han decidido "hacer turismo en Nueva York pagado con dinero público de la gente".

"Es una falta de respeto a los ciudadanos. Entiendo que el señor Sánchez debería de pronunciarse y actuar en consecuencia", ha defendido Feijóo, donde ha pedido una vez más reducir el Gobierno ante la situación económica del país.

Feijóo ha criticado que con la situación del país, que se dirige a una "profundísima crisis económica", Pedro Sánchez mantenga 22 ministros e incremente asesores, hasta superar los 800. A su entender, hay que "recortar el gasto superfluo del Gobierno más caro, más insolidario y más amplio de la democracia".

El PP ya anunció este lunes que su partido va a pedir información en el Parlamento sobre ese viaje a Nueva York de la ministra de Igualdad con el objetivo de saber su coste y que avión utilizó, ya que ha dado la imagen de "vacaciones gratis total", en palabras del coordinador general del partido, Elías Bendodo.

Montero viajó a Estados Unidos con el objetivo de reforzar alianzas feministas internacionales y apostar por que se garanticen los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. Allí mantuvo diferentes reuniones, como el encuentro con la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous; con la histórica feminista estadounidense Gloria Steinem, así como con organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

"NO HAY SENTIDO DE ESTADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS"

Tras agradecer al Gobierno la "buena imagen" que se ha dado de España en la Cumbre de la OTAN, ha afirmado que, "pasado el impass" de la Alianza Atlántica, el Gobierno" ha vuelto a las andadas", con una parte "amenazando" con no apoyar a la otra y algunos miembros mostrando la puerta de salida a los socios.

El jefe de la oposición ha señalado que "ahora parece ser" que Sánchez busca el apoyo del PP porque "no es capaz de conseguir el apoyo del Gobierno". "No está en duda el sentido de Estado del PP y no hay ninguna duda de que no hay sentido de Estado en el Consejo de Ministros", ha declarado.

Feijóo ha aludido además al paso del Gobierno "rompiendo la baraja" en la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al registrar de forma "unilateral" una iniciativa en el Congreso. A su entender, ha demostrado que "lo único que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional", no la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

"El PP ha demostrado mucho más sentido de Estado y mucha más voluntad de diálogo que el Gobierno y seguirá demostrando mucho más sentido de Estado e interés por el diálogo que el Gobierno", ha afirmado, para señalar que el PP también está esperando una respuesta a su oferta para eliminar el término "disminuido" de la Constitución. "MÁS SANCHISMO" TRAS LA "DEBACLE EN ANDALUCÍA"

Tras la victoria del PP en las elecciones andaluzas y la "debacle" del PSOE, Feijóo ha censurado que la respuesta del Gobierno haya sido "reaccionar con más sanchismo", "redoblando la guerra ideológica ante un enemigo ficticio". A su entender, esa guerra "solo busca la división y el enfrentamiento frente a la moderación, la estabilidad y la unidad que debería garantizar el Gobierno de la Nación".

En este punto, Feijóo ha criticado que el Gobierno haya decidido conmemorar el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco "pactando la Ley de Memoria Democrática" con Bildu, que son "aquellos que jalean el régimen de terror" que hubo en España, "se niegan a condenar el asesinato" y que "encubrieron a ETA".

Además, ha afirmado que Sánchez está aplicando ahora la "segunda versión de su manual de resistencia" con una "grosera pretensión de apropiarse del Estado y de sus instituciones", citando lo ocurrido hace una semana en la empresa Indra, con el Tribunal Constitucional o el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Es un suma y sigue y la pregunta que cabe hacerse es ¿cuál será el siguiente objetivo?", ha enfatizado.

También ha criticado las recientes declaraciones del presidente del Gobierno acusando a poderes económicos y "oscuros" de querer derrocarle y ha identificado a las "personas muy poderosas" a las que se refiere Sánchez con los millones de españoles que están "hartos" de su Gobierno "dividido", que "niega la crisis", "no actúa contra la inflación" y se dedica "a resistir unos meses más a cualquier precio".

Para estas personas, ha proseguido, el PP presentará su alternativa política porque los ciudadanos merecen "estabilidad" y que se les "diga la verdad". "Vamos a seguir haciendo propuestas aunque estorbemos", ha enfatizado, en alusión a las declaraciones de Sánchez.