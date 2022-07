Feijóo urge a Sánchez a modificar Presupuestos y cambiar rumbo porque España va a una "profundísima crisis"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes que España se dirige a una "profundísima crisis económica" y ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a "rectificar" sus políticas y cambiar el "rumbo". En este punto, ha reclamado al Ejecutivo modificar los Presupuestos de 2022 al considerarlos irreales y elaborar los de 2023 adaptándolos a la "ralentización" que se prevé y al gasto en Defensa al se ha comprometido España en la Cumbre de la OTAN.

"¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno se dedique a lucharcontra los problemas de los españoles en vez de a luchar entre ellosy tratar de resistir a toda costa?", se ha preguntado Feijóo en su intervención ante los comités de dirección del Grupo Popular que ha reunido en el Congreso para preparar el Debate sobre el estado de la Nación que arranca la próxima semana.

El jefe de la oposición ha afirmado que la situación en España es "muy compleja" y ha subrayado que los hechos evidencian que el país se dirige "cada vez con más intensidad a una profundísima crisis económica" mientras el Gobierno de Sánchez "niega las evidencias y mira hacia otro lado" como, según ha dicho, hizo en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo ha calificado al Gobierno como "el más regresivo", que ha dejado de hablar de pobreza energética cuando la luz ha subido un 150% en un año. También ha denunciado que siga negándose a devolver a los ciudadanos a través del IRPF "una recaudación histórica por efecto de la inflación", mientras mantiene 22 ministerios e incrementa asesores, hasta "superar los 800".

"Nadie duda ya de que el Gobierno acierta cuando rectifica y es hora de que rectifique de una forma intensa. Y si es posible, de una forma más amplia, menos soberbia, más humilde y más eficaz", ha proclamado.

MODIFICAR LOS PGE DE 2022 Y "TRABAJAR" EN LOS DE 2023

Feijóo ha señalado que el Debate de la Nación, que no se celebra desde 2005, es un momento para que Sánchez "reconsidere su posición y cambie sus políticas", empezando por modificar el PGE de 2022 porque no responden a la "realidad" del país tras las previsiones de crecimiento ofrecidas por los organismos internacionales y la subida de la inflación al 10,2%.

Asimismo, ha defendido "trabajar de forma inmediata en los Presupuestos del 2023", unas cuentas que, según ha dicho, tienen que estar "adaptados a los grandes retos y las grandes amenazas que vive el país", entre ellos la "galopante" inflación, la "ralentización del crecimiento económico" y la nueva situación derivada de "los compromisos" con la OTAN y el gasto militar.

Según ha recalcado, esos deben ser los objetivos de los PGE, que no pueden estar centrados en los "socios populistas" y en "satisfacer las demandas de los aliados parlamentarios independentistas". "Si el Presupuesto del 2022 ya no sirve y por eso proponemos actualizarlo, sería dramático para nuestro país que no aprobásemos los Presupuestos del año 2023", ha declarado, para insistir en que la "debilidad" en el seno del Gobierno es uno de los "grandes riesgos de la economía española". UNA ALTERNATIVA "RESPONSABLE" EN EL DEBATE DE LA NACIÓN

Feijóo ha asegurado que su partido ofrecerá una alternativa "sólida" y "responsable" durante el Debate del estado de la Nación. "España puede seguir contando con el PP para buscar un cambio de rumbo y llegar a buen puerto", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que su partido seguirá siendo "útil" a los ciudadanos porque ya "nadie duda de que el Gobierno acierta cuando rectifica". "Es hora de que rectifique", ha manifestado Feijóo, quien ha señalado que el PP demuestra mucho más sentido de Estado y voluntad de diálogo que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Feijóo ha reiterado que "imprescindible" que el Gobierno "cambie de rumbo" y ha añadido que en Andalucía los ciudadanos dijeron en las urnas "alto y claro que quieren otro rumbo". Además, ha señalado que las encuestas "señalan la necesidad o el interés de los ciudadanos por otro rumbo".

"En el PP estamos convencidos de que otro rumbo es posible y nuestra tripulación está preparada para actuar con responsabilidad en el cambio de rumbo de España en favor de los españoles", ha manifestado, para pedir al Grupo Popular que siga presentando propuestas y "marcando el norte" al Gobierno, de forma que intenten que el barco "no haga aguas y no se vaya a pique".

SE "HA REDOBLADO LA GUERRA IDEOLÓGICA"

Tras la victoria del PP en las elecciones andaluzas, Feijóo ha censurado que la respuesta del Gobierno haya sido "reaccionar con más sanchismo", "redoblando la guerra ideológica ante un enemigo ficticio que solo busca la división y el enfrentamiento frente a la moderación, la estabilidad y la unidad que debiera garantizar el Gobierno de la Nación".

Feijóo ha criticado el acuerdo con Bildu en la Ley de Memoria Democrática y ha afirmado que Sánchez está aplicando ahora la "segunda versión de su manual de resistencia" con una "grosera pretensión de apropiarse del Estado y de sus instituciones", citando lo ocurrido hace una semana en Indra o el INE.

Además, el presidente del PP ha identificado a las "personas muy poderosas" a las que se refiere Sánchez con los millones de españoles que están "hartos" de su Gobierno "dividido", que niega lacrisis, no actúa contra la inflación y se dedica "a resistir a cualquier precio".

Feijóo ha reconocido el éxito de la Cumbre de la OTAN pero ha advertido: "Biden se ha ido, pero la inflación sigue aquí". A su entender, "el inquietante contexto internacional debe tener sucorrelato en el ámbito nacional" pero "sinceramente, no lo tiene".

Según el líder del PP, "pasado el impass de la OTAN, el Gobierno ha vuelto a las andadas", con una parte "amenazando" con no apoyar a la otra, algunos miembros mostrando la puerta de salida a los socios y ministras dedicando los recursos de todos a "hacer turismo por EEUU", en alusión al viaje de la ministra Irene Montero.