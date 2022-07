Papa Bear, el dueño del refugio Black Jaguar-White Tiger

Eduardo Mauricio Moisés Serio, "Papa Bear". (Facebook: The Black Jaguar-White Tiger Foundation).

La mañana del lunes, cuatro de julio, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, A.C. informó a través de redes sociales que se denunció penalmente a Eduardo Mauricio Moisés Serio, dueño de Black Jaguar-White Tiger “por el extremo abandono y maltrato de cientos de grandes felinos”.

Te puede interesar: Hallan más de 190 felinos en santuario de Tlalpan, lugar donde eran maltratados

Según varias imágenes que se volvieron virales, se puede apreciar a leones en mal estado de salud, desnutridos y con las colas mordidas.

Tras las denuncias, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer que ya se encuentran inspeccionando el sitio en la alcaldía Tlalpan. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también atendió la situación que se reportó en redes sociales.

El dueño del lugar, Eduardo Mauricio Moisés Serio, se hace llamar Papa Bear en redes sociales, en donde continamente exhibe a los leones, tigres, leopardos, monos y coyotes que posee.

Además, en la página web de Black Jaguar-White Tiger se asegura que rescatan animales de las “horribles circunstancias” en las que se ven den animales salvajes, de los cuales han rescatado 300 y 400 grandes felinos más.

Eduardo Serio y su planeta por salvar

Según Eduardo, todo comenzó en el 2013 cuando rescató a “Cielo”, un jaguar negro que sería utilizado para ser fotogafiado en una tienda de mascotas.

Luego de “Cielo” vinieron muchos más felinos. En la fundación de Serio hay leones, tigres, leopardos, jaguares, los cuales pueden ser observados por visitantes, quienes supuestamente deben pasar una revisión.

Eduardo o “Papa Bear” como le gusta que lo llamen dice ser “hijo y protector de la madre tierra” y “padre de 503 niños”, es decir los animales que rescata.

Sin embargo, en uno de sus últimos posteos contó por qué ya no sale tanto con los “niños”, como sí lo hacía anteriormente. “Papa Bear” señaló que las donaciones han sido escasas por la pandemia, además de que por cuestiones de salud no puede acudir constantemente la Ciudad de México.

“Pero más importante aún, Papa Bear tiene un planeta que salvar. “Él está construyendo un paraiso en la tierra” para los “niños”, que es la manera en que se refiere a los grandes felinos que ha rescatado, dice la publicación.

Después de las acciones de las autoridades, la cuenta de Instagram del refugio publicó videos y fotos con el título: “nuestros niños hoy, con perfecta salud”.

Lo más visto de Publimetro TV