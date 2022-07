VÍDEO: Dimiten los ministros británicos de Salud y Hacienda tras "perder la confianza" en Johnson

MADRID, 5 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

"Fue un privilegio que me pidieran volver al Gobierno para servir como ministro Salud y Atención Social en un momento tan crítico para nuestro país", ha escrito Javid en una misiva dirigida al Johnson, a quien le cuestiona la moción de confianza a la que tuvo que enfrentarse el mes pasado.

Así, Javid ha defendido que si bien los conservadores han sido "competentes al actuar en el interés nacional", en las actuales circunstancias, "lamentablemente", la población cree que ya no lo son, como muestra que "un gran número" de diputados 'tories' votaran a favor de cesar a Johnson.

"Lamento decir que está claro para mí que esta situación no cambiará bajo su liderazgo y, por lo tanto, también ha perdido mi confianza", ha dicho Javid.

Por su parte, Sunak ha hecho lo propio al considerar que Johnson no cumple con los "estándares" de conducta que se le presuponen a un primer ministro, del que la población espera que lleve al Gobierno de "manera adecuada, competente y seria"

"Nuestro país se enfrenta a inmensos desafíos" y "creo que la población está lista para escuchar esa verdad", ha escrito Sunak, quien ha señalado en su carta de adiós que tras preparar con Johsnon el discurso sobre la economía de la próxima semana, tiene "claro" que sus enfoques son básicamente demasiado diferentes".

"Me entristece dejar el gobierno pero he llegado a la conclusión, a regañadientes, de que no podemos seguir así", ha aseverado.

LA OPOSICIÓN RECLAMA SU SALIDA

Desde la oposición, el líder de los laboristas, Keir Starmer, ha dicho a la prensa que el resto del gabinete de Johnson debe actuar en interés nacional y obligarle a dejar el cargo, según ha contado BBC.

"Después de toda la inmoralidad, los escándalos y el fracaso, está claro ahora que este gobierno se está derrumbando. Los ministros del gabinete 'tory' siempre han sabido quién es este primer ministro. Han sido sus animadores a lo largo de esta triste saga", ha dicho Starmer, quien ha calificado a los ya exministros de Salud y Hacienda como "cómplices" de un Johnson que "deshonró el cargo".

"Los ciudadanos británicos no se dejarán engañar. El Partido Conservador está corrompido y cambiar a un solo hombre no lo solucionará. Solo un cambio real de gobierno puede dar a Reino Unido el nuevo comienzo que necesita", ha reclamado.

Mientras tanto, en Twitter, el diputado laborista Chris Bryant ha pedido la convocatoria de elecciones y ha dicho en referencia a Javid y Sunak que "deberían haber renunciado hace meses" y que "nunca debieron haber puesto" a Johnson en Downing Street. "Han sido cómplices en todo momento", ha enfatizado.

En esa misma red social se ha manifestado el líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, quien ha acusado a Johnson de haber "desacreditado" al país durante mucho tiempo, por lo que debería irse ya. "Un castillo de naipes construido sobre mentiras y engaños se derrumba", ha escrito.

Hace un mes el primer ministro británico superó una moción de censura interna planteada por los propios diputados conservadores, logrando 211 votos a favor y 148 en contra, en respuesta al mayúsculo escándalo que supuso su participación en varias fiestas mientras regían estrictas normas de confinamiento por la pandemia.

A pesar de que calificó el resultado como "convincente" y "concluyente", fue menos propicio del logrado por su antecesora Theresa May, quien a pesar de los 226 votos a favor de los 180 que se necesitaban acabó presentando su dimisión. La historia dice que se estrecho margen logrado le coloca sobre un futuro incierto.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/683375/1/dimiten-ministros-britanicos-salud-hacienda-perder-confianza-johnson

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06