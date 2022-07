Denuncian negligencia de gobierno de la CDMX y de la FGJ en caso desaparición de Dulce

Integrantes de la colectiva Marea Verde y de la asociación civil Ave Fénix denunciaron la negligencia de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en el caso de la localización y nueva desaparición de Dulce Pilar Hernández García, quien fue reportada como desaparecida tras ser preliberada el 1 de julio del penal de Santa Martha Acatitla.

De acuerdo a lo referido por la asociación y la colectiva, Dulce es una persona vulnerable, con discapacidad intelectual, analfabeta y diabética, con antecedentes de abuso familiar y explotación.

No obstante, fue preliberada por lo que llamaron “ineficacia” del programa de liberación de mujeres en circunstancias de vulnerabilidad de la CDMX, todo sin previo aviso a Ave Fénix o Marea Verde, quienes fungen como teléfono de contacto y red de apoyo de Dulce.

Ave Fénix informó que el 4 de julio Dulce Pilar, de 23 años, fue localizada y convencida por integrantes del colectivo para acudir a la FGJ donde se verificaría su identidad; se daría de baja su ficha de localización y búsqueda; y se presentarían distintas denuncias entre las que figura la de su presunto abusador.

Sin embargo, señalaron que los policías de la FGJ la intimidaron y en todo momento la instaron a irse, tras lo que Dulce se asustó y salió corriendo, volviendo a desaparecer.

En rueda de prensa, Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde, explicó que cuando arribó a la FGJ habían sacado a la psicóloga que estaba atendiendo a Dulce, dejándola solamente con una persona encargada de desaparición, un consejero y policías, quiénes la instigaban a irse por su mayoría de edad.

“Dulce obviamente empezó con miedo, a quererse ir, a no querer hablar, ella solo quería irse, y la persona encargada de desaparición y su disque consejero victimal que le pusieron, solo le repetían “tú eres mayor de edad, te puedes ir, tú no tienes que estar aquí, no tienes que irte con ellas”, repetirle esto a Dulce en sus condiciones y en las condiciones que estábamos viviendo hicieron que Dulce saliera y se fuera. Entonces Dulce se fue”.

— Renata Villarreal cofundadora de Marea Verde.