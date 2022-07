Felipe González sobre la nueva ley: "Temo que las memorias se conviertan en desmemorias"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Todavía no la conozco a fondo y prefiero conocerla a fondo pero me temo que las memorias se conviertan en desmemorias", ha señalado el expresidente socialista en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre si considera que esta nueva norma va a ser útil.

González se ha expresado de este modo a la entrada la conferencia extraordinaria 'Seguridad jurídica y libertad' del curso 'La seguridad jurídica en la contribución al gasto público, pronunciada como homenaje al profesor Matías Cortés Domínguez' en los Cursos de Verano de la UCM en El Escorial.

Este lunes el exdirigente socialista ya fue cuestionado al respecto, en concreto sobre el punto de la ley que reconoce a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982. Sobre ese asunto, señaló que no ha visto el texto: "Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien" afirmó.