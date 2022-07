Laporta: "Trabajamos para dar satisfacción plena, si es posible, a Xavi"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró durante la presentación de Franck Kessie como nuevo jugador blaugrana que trabajan para dar "satisfacción plena" a Xavi en cuanto a sus pretenciones, aunque para poder fichar e inscribir a los refuerzos ve necesario activar la 'segunda palanca' de ingresos económicos, con la venta de un porcentaje de los derechos televisivos.

"Tenemos que activar la segunda palanca, que no será fácil. Conseguido esto, estaríamos en esa relación de 1-1 del 'fair play' y haríamos las incorporaciones que el entrenador nos ha ido orientando, por lo que necesita. Y estamos trabajando para dar satisfacción plena, si es posible, a Xavi", aseguró en rueda de prensa.

Según Laporta, el equipo estará reforado respecto al año pasado. De momento, con las llegadas de Kessie y de Christensen, que será presentado este jueves. "No puedo decir cuántas incorporaciones, no nos conviene. Pero reforzaremos el primer equipo para que sea más competitivo, y hay gestiones hechas para cuando sea el momento, esperamos llegar a él, ejecutarlas", apremió.

"No iremos con prisa ni ganas excesivas al mercado. Actuaremos con prudencia y criterios de estabilidad económica. Iremos al mercado con estos principios", aseguró el presidente, que confía en poder activar esa segunda palanca en este mes de julio, en su segunda quincena.

De hecho, envió un claro mensaje al barcelonismo. "Competiremos por todos los títulos. Tenemos previstas otras incorporaciones cuando tengamos la capacidad para inscribir a los jugadores. Envío un mensaje de tranquilidad al barcelonismo: esta temporada tendremos un equipo más competitivo", aseguró.

Preguntado por varios jugadores, aseguró que Frenkie de Jong no está, por el momento, en venta. "De Jong es jugador del Barça, y a no ser que tengamos la necesidad de venderle, no lo queremos vender. No está en venta. Sabemos que tiene ofertas, si en un momento dado nos interesaría, lo estudiaríamos. Pero en estos momentos no vendemos a este jugador", recalcó.

Y sobre Dembélé, quien ya no es jugador blaugrana al terminar contrato el 30 de junio, no cree que se haya terminado el serial. "No hay fecha precisa. Dembélé ya no es jugador del Barça, se había hecho una oferta por interés deportivo, los agentes han contestado y no se desprenden de la oferta, quieren seguir hablando y lo haremos hasta que nos interese", reconoció.

En cuanto a Franck Kessie, el primer refuerzo presentado, aseguró que el jugador puso de su voluntad para fichar. "Damos satisfacción a nuestro entrenador, que quería un jugador como Kessie, y vamos cumpliendo las expectativas de Xavi, que es lo que queremos hacer durante esta ventana de verano. Es un centrocampista de los que echábamos de menos, que tiene llegada y que también sabe cubrir a la defensa", destacó del marfileño.

"Tengo la situación de que reforzamos nuestro africanismo. El Barça es africano. Somos un club global y los jugadores africanos que hemos tenido en nuestra historia han rendido muy bien. Samuel Eto'o, Keita, Yaya Touré... Estamos muy contentos de la llegada de Kessié, que seguirá la estela de estos grandes jugadores", señaló al respecto.

Por su parte, el director de fútbol del club blaugrana, Mateu Alemany, aseguró que la renovación de Gavi va por buen camino y que el acuerdo está "hecho". "Con Gavi hay un marco de acuerdo con jugador y agente, estamos comprometidos a que antes o después la operación se pueda completar", aseguró.

"Es menor y hasta que no tenga 18 años no se puede firmar más de tres años, vamos a esperar. Y hasta entonces vamos a peinar pequeños flecos no fundamentales, pero el acuerdo está hecho y Gavi va a seguir en el Barça al cien por cien", sentenció.

Eso sí, reconoció que trabajan para que otros jugadores se bajen el sueldo, así como en posibles ventas. "El Barça está excedido del límite y tenemos que actuar con la regla 4-1. hay que bajar coste salarial, algoestá hecho, y al llegar a la regla 1-1 con la segunda palanca será todo más rápido. Esperamos poder inscribir a todos, esperamos que sea con la regla 1-1 y estamos en rebajar salarios, que nos servirá para inscribirlos de un modo u otro", explicó.

"Sin hablar de situaciones concretas, es muy importante rebajar y reconducir los contratos que están fuera de mercado. Esta situación afectaba a 11-12 jugadores como llegamos. Algunos, como Griezmann y Coutinho, ya no están en el club. Poco a poco iremos solucionándolo todo. Nuestro objetivo es lograr un equilibrio salarial", añadió.