Putellas: "Confío en recuperarme, retomar el camino y terminar lo que empecé"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La internacional española Alexia Putellas afirmó que confía en recuperarse de la grave lesión en la rodilla izquierda que la hará perderse la Eurocopa de Inglaterra, que se disputa desde este miércoles al 31 de julio, y expresó su "confianza plena" en sus compañeras para hacer un buen papel en el torneo continental.

"No sé cómo empezar a escribir estas líneas. Miro la foto y veo lo rápido que puede cambiar todo en un apoyo o un segundo, pero lo primero que me ha confirmado esta situación es el amor real y puro que siento hacia este deporte. Podría culparlo de porqué ahora, porqué a un día de que empezara la Eurocopa que tanto tiempo llevo deseando y trabajando, pero no lo hago", indicó en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de la lesión, Putellas se declaró "una privilegiada" durante mucho tiempo. "Solo me nace agradecimiento por toda esa felicidad diaria tan difícil de conseguir para cualquier persona. Me di cuenta hace mucho tiempo y puedo decir que disfruté todo el camino hasta día de hoy", manifestó.

No obstante, la internacional del FC Barcelona reconoció que a partir de ahora empieza una "nueva etapa". "Desde que tengo uso de razón, jamás he estado más de 5 días sin tocar un balón, entrenar o competir. Era y es mi pasión y será todo un reto este proceso, pero confío en recuperarme, retomar el camino y terminar lo que empecé", señaló.

Sobre la Eurocopa que se perderá, la Balón de Oro de 2021 dijo que será una "aficionada más" durante un tiempo del equipo de Jorge Vilda. "Viviré, gritaré y vibraré todos los momentos desde la grada. Compañeras, estoy con vosotras y con confianza plena. Sé de lo que sois capaces de hacer cada día y de lo poderosas que sois. Creedlo y a por ello", indicó.