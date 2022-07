Diego Carlos: "El Sevilla FC me ha permitido cambiar mi historia y la de mis hijos"

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

"Vengo de una historia muy difícil en mi vida y agradezco mucho por creer en mi trabajo y traerme a este club, en el cual he podido crecer como futbolista, como ser humano y también como padre de familia. He conquistado cosas y ahora es difícil tanto para mí como para mis hijos, porque el Sevilla me propuso cambiar la historia mía y de mis hijos", dijo en el antepalco del Sánchez Pizjuán.

Acompañado del vicepresidente Gabriel Ramos, el director general deportivo Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', los consejeros Luis Castro y Jorge Marín y el director general de Negocio del Sevilla, Jorge Paradela, Diego Carlos señaló que la sexta Liga Europa tuvo "más valor" para él que el oro olímpico.

"Porque fue el primer título conquistado. Aquí se queda un sevillista, lo seré para siempre, porque mi hijo más pequeño ha tenido incluso el placer de nacer en esta bendita ciudad", indicó el 'héroe de Colonia'.

El brasileño, que recibió de manos del vicepresidente Gabriel Ramos y de Monchi una camiseta con los 136 partidos disputados así como un cuadro con los mejores momentos como sevillista, reconoció irse "con el corazón partido".

"Me veía entrenando con ellos, pero le he deseado suerte para todos y que tengan una buena temporada. En Sevilla he aprendido todo, desde el momento que me contrató Monchi he aprendido mucho, todos me han enseñado mucho y cada día quería más. Creo que en estos tres años he aprendido a ser un nuevo jugador y una mejor persona", declaró.

Además, agradeció al club la oportunidad de despedirse de su 'casa'. "Nunca hubo un día triste, ni con la pandemia, estábamos enfocados en ser felices. Todos tenemos el mérito de cada conquista, desde el primero y hasta el último día me he sentido muy feliz gracias a todos... llegué con mucha ambición y gracias a Dios pude demostrar que podía ser mejor y lo conseguí. Sevilla siempre será mi casa. Agradezco a Monchi por la oportunidad de despedirme y desde el primer día dije que no me quería despedir por Instagram, entendí personalmente que tenía que trasladarme aquí con vosotros. Estoy aquí por el club y por la afición. Siempre he defendido al club con el corazón. Cuando fallaba en el campo, mi mujer no podía ni verme la cara... siempre dejaba lo máximo", comentó.