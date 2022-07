Influencer narra cómo fue detenido por el Cártel de Sinaloa en territorio de “El Chapo”

El municipio de Badiraguato, Sinaloa, es la tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán y es constantemente vigilado por gente del Cártel de Sinaloa, quienes instalan retenes en las entradas y salidas.

Y fue precisamente en uno de estos retenes donde el youtuber Carlos Bello, mejor conocido como “Soy Mirrey”, se llevó un gran susto luego de ser confundido por un miembro de “La Mayiza” debido a un pequeño detalle que llevaba en el vehículo que iba manejando.

Con la frase “este pequeño sombrero me salvó la vida en Sinaloa”, el joven narró en su cuenta de TikTok cómo un pequeño sombrero colgado en el espejo retrovisor de su camioneta casi le cuesta la vida cuando se dirigía hacia el municipio de Badiraguato.

“Resulta que aquí don pendejo andaba manejando hacia Badiraguato sin querer porque me perdí… Entonces me pararon en un retén falso, de pura suerte no me cague porque ya había ido al baño antes”, contó.

“Entonces, me revisaron bien, me dijeron que qué pedo, que qué hacia un chilango ahí y me preguntaron si era de la mayiza o de la chapiza, a lo que yo respondí ‘yo soy de los buenos’”.

Te recomendamos: Estas son las apps ligadas a fraudes de los Montadeudas

El youtuber señaló que él no tenía conocimiento de que si se tiene uno de esos pequeños sombreros en tu vehículo se supone que perteneces al grupo comandado por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Para quien no sepa quién es ‘El Mayo’ Zambada, es una persona muy famosa en Culiacán y es amiguito de Joaquín Guzmán”, contó. Relató que cuando los hombres que lo detuvieron se dieron cuenta del adorno que colgaba de su retrovisor, él se sorprendió porque ese pequeño objeto podría costarle la vida.

Lo más leído: Incluir al narco en llamado a la paz puede reducir violencia, pero no es legal

“Y me dijeron ‘¿y ese sombrerito qué rollo, viejo?’, yo en ese punto estaba de no mames un sombrerito me va a costar la vida, ¿en serio? he arriesgado mi vida haciendo mil y un pendejadas”.

Al concluir su relato, Carlos Bello señaló que una persona que se encontraba entre quienes lo retuvieron lo reconoció y lo salvó. “Afortunadamente había un chavito dentro de ellos y me reconoció y dijo: ‘no este vato es inofensivo, hace videos y es empresario y todo bien, es buena persona”.

La pequeña anécdota del también tiktoker generó muchos comentarios, entre ellos hay quienes señalan que en realidad el sombrerito no le salvó la vida, sino el chavo que lo reconoció.

También hay quienes comentan que la historia es inventada y una mentira. La grabación, publicada el pasado 21 de junio, cuenta con más de 13 millones de reproducciones y más de mil me gusta.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: