Monchi expresa que el control económico de LaLiga "es algo bueno" y que la UEFA "lo está intentando copiar"

CARMONA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Inmerso en la planificación deportiva de la próxima temporada, Monchi, una de las caras visibles del Sevilla FC institucionalmente, se ha prestado a participar en la mesa redonda 'Retos de una dirección deportiva de élite', en la que ha asegurado que el control económico de LaLiga "es una presión que tenemos los clubes" que es "buena" para que el fútbol español "esté saneado".

Junto al de San Fernando (Cádiz) han estado sus homólogos de SD Éibar e Ibiza UD, César Palacios y Miguel Ángel Gómez, que han ido en su línea: "Es básico que haya un control económico en todas ligas; hay que competir desde la buena gestión, es decir con lo que ingresas, sin gastar antes de tiempo como se hacía antaño".

"El control económico favorece a los clubes vendedores y a los que hacen las cosas bien, es decir, los que gestionan bien sus activos, los que tienen un modelo acorde a sus capacidades", ha resaltado Monchi, que ha añadido que "hay que jugar con las mismas cartas", que "es mejorable en los parámetros que se utilizan" y que "siendo mejorable, a todos nos aplican las mismas normas".

El exportero ha comparado este "arma que sirve para igualarnos a todos" con el Fair Play Financiero de la UEFA: "Son conceptos diferentes, aunque buscan el mismo fin: que los clubes seamos lo más consecuentes y cercanos a nuestra capacidad de ingreso. El control UEFA te marca parámetros para tener licencia y poder competir; si no los cumples, te ponen sanciones de menor a mayor grado".

"El control de LaLiga es distinto, aunque la UEFA intente cambiar su sistema", ha asegurado el gaditano, que acto seguido ha indicado que el órgano continental "está bebiendo de varias ligas", aunque más "de la española con la idea de casi calcar a España".

EL ACUERDO CON CVC

En otro orden de cosas, Monchi también se ha referido al acuerdo al que LaLiga llegó con la entidad inglesa CVC el pasado verano: "Más allá del soporte que supuso, lo que el acuerdo con CVC nos propone es modernizar y mejorar a todos los niveles nuestra liga".

"Si los clubes mejoramos en infraestructuras y recursos, que somos los artistas de este espectáculo, mejora el fútbol español", ha apostillado el director deportivo sevillista, que ha puntualizado que "es una buena gestión de LaLiga aunque hayamos hipotecado algunos activos".

En relación a este punto ha vuelto a hacer mención al control económico: "Es como lo que hablamos antes, no es 'dame cinco millones porque sí', hay un autocontrol; cuando te exigen que justifiques las cosas te esmeras más en plantear planes estratégicos y sólidos".

EL FUTURO DEL FÚTBOL

Respecto a la transformación de las áreas deportivas, acorde a la evolución del fútbol, Monchi ha expresado que "los directores deportivos hemos empezado a situarnos en el eje central de los clubes", así como que "en el aspecto de la digitalización, intentamos introducir el concepto 'dato'".

"Es un tren que va en marcha y quien no se monte se queda fuera, estamos intentando no solo formarnos, sino ayudar en la formación porque creemos en ella", ha dicho el directivo, que ha seguido diciendo que "es difícil que no haya un club con proyectos de Scouting y seguimientos, una carrera que probablemente comenzó el Sevilla FC".

El exfutbolista ha considerado que el dato no va a "quitar la esencia, va a ayudar a que disminuya el riesgo y el tiempo en la toma de decisiones en el campo del Scouting; no aprovecharlo sería contraproducente".

EL SEVILLA FC COMPITE DE "IGUAL A IGUAL" EN LOS FICHAJES

En plena temporada de fichajes, Monchi ha aseverado que el Sevilla FC "compite de igual a igual con casi todas las ligas", con la salvedad de Inglaterra, donde, según el invitado, los hispalenses "pinchan hueso".

"Estamos en superioridad con respecto a Portugal, Francia, Italia o Alemania salvo por Bayern o Borussia Dortmund, nuestras opciones están en todos los mercados; somos un club que, históricamente, ha fichado mucho en Francia porque creemos que hay un filón por el gran trabajo de cantera que se hace y por el buen rendimiento económico que dan", ha concluido.