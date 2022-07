Sri Llegan a Sri Lanka dos representantes de una empresa energética rusa para abordar el suministro de petróleo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El líder del Frente Nacional de Libertad, Wimal Weerawansa, y varios miembros de la formación han recibido a la delegación rusa en el aeropuerto, según informaciones del diario 'Daily Mirror'.

Asimismo, las autoridades ceilandesas han informado de que la próxima semana enviarán una delegación a Rusia para abordar el asunto en la que será la segunda visita en un solo mes de representantes ministeriales de Sri Lanka.

El miércoles, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, pidió ayuda al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para adquirir préstamos y poder comprar petróleo ante la grave crisis económica que atraviesa el país.

"He tenido conversaciones muy productivas con el presidente Putin. Le he dado las gracias por todo el apoyo recibido para superar los desafíos y he pedido ayuda para superar los problemas económicos actuales", aseveró Rajapaksa en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Sus palabras llegan después de que el primer ministro del país, Ranil Wickramasinghe, alertara de que la economía ceilandesa "ha colapsada por completo", por lo que el país no puede permitirse importar petróleo.