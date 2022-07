Sudán del El Vaticano pide "no más luchas fratricidas" en Sudán del Sur pues la paz "no se obtiene con violencia"

ROMA, 7 (EUROPA PRESS)

"Nunca más violencia, nunca más conflictos fratricidas, nunca más guerra", ha pedido Parolin durante una misa en el parque del mausoleo de John Garang, en Juba, la capital de Sudán del Sur, en el marco de su viaje al país africano en representación del Papa Francisco, que no ha podido viajar por motivos de salud.

A la celebración han asistido unas 15.000 personas, entre ellas, el presidente Salva Kiir, que se ha sentado en primera fila, junto al viceprimer presidente Riek Machar. La misa se ha celebrado en el parque del mausoleo de John Garang, el monumento dedicado al difunto líder del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés y primer vicepresidente de Sudán tras los Acuerdos de Paz.

El escenario estaba decorado festivamente con algunos de los colores de la bandera de Sudán del Sur: blanco, rojo, verde y amarillo. Parolin ha entrado en procesión, precedido por un grupo de mujeres y hombres jóvenes que, descalzos, con camisetas blancas y faldas y pantalones tribales, danzaban al son de pianolas y tambores. Todos los obispos de Sudán del Sur han concelebrado con el cardenal.

También estaban presentes los líderes anglicanos, pentecostales, evangélicos y otros cristianos miembros del Consejo de Iglesias que, antes de la misa, se habían reunido con Parolin en privado.

El secretario de Estado del Vaticano ha comenzado su homilía trasladando "el saludo y la bendición del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha querido estar hoy aquí para una peregrinación ecuménica por la paz y la reconciliación en este joven país, tan lleno de oportunidades y tan gravemente afligido".

El cardenal ha hecho un llamamiento a "negarse a responder al mal con el mal". "Renuncia a la venganza. Ama y perdona siempre", ha afirmado dirigiéndose a un pueblo como Sudán del Sur asolado por años de guerra civil. Si bien, ha puntualizado que esto no significa convertirse en víctimas pasivas ni resignarse sino "desarmar el mal, desactivar la violencia".

En este sentido, Parolin ha insistido en que "el mal del mundo no puede ser vencido con las armas del mundo". "Si quieres la paz, no puedes conseguirla con la guerra. Si quieres justicia, no puedes conseguirla con métodos injustos y corruptos. Si quieres la reconciliación, no puedes usar la venganza. Si quieres servir a tus hermanos y hermanas, no puedes tratarlos como esclavos", ha subrayado.

En este contexto, el cardenal ha asegurado que Dios "siempre escucha el grito de su pueblo oprimido" y ha rezado para que "el Señor toque los corazones de todos, y en particular de quienes ocupan puestos de autoridad y de gran responsabilidad, para que se ponga fin al sufrimiento causado por la violencia y la inestabilidad y para que el proceso de paz y reconciliación avance rápidamente con acciones concretas y eficaces".

El mismo deseo lo ha reiterado Parolin en la reunión que ha mantenido con los diputados de la Asamblea Legislativa Nacional de Transición Revitalizada, el parlamento nacional creado para facilitar la aplicación de los Acuerdos de Paz de 2018.

La invitación a la visita llegó este miércoles. "Acepté inmediatamente porque soy consciente de vuestra importancia para la democracia", dijo el cardenal mientras se reunía en el Salón Azul con una representación de los cerca de 500 parlamentarios, de los cuales más del 20% son mujeres. "Vosotros representáis al pueblo y sus intereses", ha señalado Parolin.